Personas hacen fila en una gasolinera en medio de una escasez de combustible en Denpasar, Bali, Indonesia, el miércoles 14 de octubre de 2026. (Foto AP/Firdia Lisnawati)
Rodolfo Parra, hermano de Miguel Parra-Hernández, habla con los medios de comunicación el lunes 12 de octubre de 2026, cerca del lugar —en Clay Road, próximo a la carretera Texas 6 en Houston— donde Parra-Hernández fue atropellado por agentes de ICE tras huir de una camioneta que perseguía a otro hombre. (Jill Karnicki/Houston Chronicle vía AP)
Agentes del sheriff del condado de Harris trabajan en el lugar de los hechos después de que un hombre fuera atropellado por el vehículo de un agente de ICE durante un operativo de control migratorio en el noroeste de Houston, el sábado 10 de octubre de 2026. (Jason Fochtman/Houston Chronicle vía AP)
De izquierda a derecha, Taika Waititi, Jenna Ortega y Amy Adams posan para los fotógrafos a su llegada a la sesión de fotos de la película "Klara and the Sun", en el marco del Festival de Cine de Londres, el miércoles 14 de octubre de 2026. (Foto de Scott A Garfitt/Invision/AP)
Imagen difundida por la Metropolitan Opera, muestra una escena de un ensayo de "Lincoln in the Bardo", una ópera de la compositora Missy Mazzoli y el libretista Royce Vavrek, en la Metropolitan Opera de Nueva York el 8 de octubre de 2026. (Karen Almond/MetOpera vía AP)
Jenna Ortega junto al perro Sig a su llegada a la sesión de fotos de la película "Klara and the Sun", en el marco del Festival de Cine de Londres, el miércoles 14 de octubre de 2026. (Foto de Scott A Garfitt/Invision/AP)
Equipos de rescate retiran los escombros de un edificio residencial destruido por un ataque aéreo ruso en Zaporiyia, Ucrania, el miércoles 14 de octubre de 2026. (Foto AP/Kateryna Klochko)
Trabajadores de rescate evacuan a un hombre herido de un edificio residencial destruido por un ataque aéreo ruso en Zaporizhzhia, Ucrania, el miércoles 14 de octubre de 2026. (Foto AP/Kateryna Klochko)
Cuatro marinos rescatados de un barco hundido tras un ataque de dron, el HS Dignity, se ven en el barco de rescate de la Marina búlgara Mizar, mientras son trasladados al puerto de Varna, Bulgaria, el martes 13 de octubre de 2026. (Moreto.net via AP)
Sumaya, una mujer palestina, recoge aceitunas durante la cosecha en la localidad de Turmus Ayya, en Cisjordania, el miércoles 14 de octubre de 2026. (Foto AP/Leo Correa)
El rey Felipe VI y la reina Letizia de España permanecen en el cementerio de Sidi Embarek —donde están enterradas las personas fallecidas en el mar los días 30 y 31 de julio— durante su visita al enclave español de Ceuta, el martes 13 de octubre de 2026. (Foto AP/Manu Fernández)
Un manifestante utiliza un artefacto pirotécnico contra la policía durante enfrentamientos en Tirana, Albania, el miércoles 14 de octubre de 2026, al sumarse a una manifestación organizada por el movimiento de protesta Flamingo para exigir la dimisión del primer ministro Edi Rama. (Foto AP/Hameraldi Agolli)
Un agente de la policía antidisturbios detiene a un manifestante herido durante los enfrentamientos cerca del Ministerio de Educación en Tirana, Albania, el martes 13 de octubre de 2026, en el marco de una manifestación organizada por el movimiento de protesta Flamingo que exigía la dimisión del primer ministro Edi Rama. (Foto AP/Hameraldi Agolli)
Manifestantes cerca del tribunal federal bloquean el tráfico y exigen la retirada del despliegue de la Guardia Nacional ordenado por el presidente Donald Trump en Washington, el miércoles 14 de octubre de 2026. (Foto AP/J. Scott Applewhite)
El rey Carlos III del Reino Unido habla durante una audiencia con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el Palacio de Buckingham, Londres, el miércoles 14 de octubre de 2026. Foto de PA. (Aaron Chown/Pool Photo vía AP)