El caliente cruce de dos jugadores de la selección argentina en la Champions League

Atlético de Madrid se llevó un triunfo por 2 a 0 ante Manchester United este martes, con Lisandro Martínez y Cuti Romero como protagonistas

La Champions League enfrentó a varios jugadores de la selección argentina este martes en la victoria de Atlético de Madrid por 2 a 0 ante Manchester United . Este duelo fue uno de los más atractivos de la jornada y se disputó en la capital de España, donde el clima caliente dentro del campo de juego tuvo cruces entre los albicelestes .

Lisandro Martínez , ex-Newell's y defensor del conjunto inglés, fue uno de los protagonistas del partido y tuvo algunas discusiones con uno de sus más grandes amigos: el Cuti Romero . El cordobés y el entrerriano chocaron en varias disputas aéreas y, al finalizar el encuentro, se saludaron aún con las pulsaciones altas .

A su vez, Julián Álvarez y Giuliano Simeone también fueron titulares en el Colchonero y debieron chocar en varias oportunidades contra la muralla del Licha. En tanto, Juan Musso formó parte del banco de suplentes del equipo madrileño.

Los jugadores argentinos no se guardaron nada en el duelo de la segunda fecha de la fase regular de la Champions League. Entre las jugadas que se viralizaron en redes sociales, se vio a Martínez a los empujones dentro del área de Atlético para desmarcarse, casualmente ante sus compañeros de selección .

Lisandro Martínez y Cuti Romero demostrando que dentro de la cancha no hay amigos ni hermanos. Así vivimos los argentinos el fútbol pic.twitter.com/DnJnifm6ec

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En uno de esos tiros de esquina, el entrerriano empujó levemente a Romero en el aire y el cordobés le reclamó al árbitro ante la atenta mirada de Martínez. De igual manera, la premisa de ambos lados siempre fue la de dejar todo dentro del campo de juego, sin perder el cariño fuera de él.

Me parece que el Cuti Romero un poquito lo gozó a Licha Martínez por el 2 a 0 del Atlético de Madrid sobre Manchester United.



Igual quedó claro que fue con buena onda pic.twitter.com/auNb3pAhaj — Siempre Con Argentina (@siempreconargok) October 13, 2026

Finalmente, el Colchonero se llevó la victoria gracias a los goles de Pablo Barrios y Ademola Lookman. Con la frustración de la derrota, el defensor de Manchester United se mostró “enojado” al saludar a sus compañeros argentinos, entre las chicanas propias de la relación entre ellos.