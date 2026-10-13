Investigan a dos adolescentes por un robot que manoseó a una chica

Ocurrió en Alemania. La Policía quiere saber si el robot estaba programado o si los adolescentes lo manejaban y pueden ser denunciados por acoso sexual

Las autoridades alemanas abrieron una investigación por posible acoso sexual después de que un robot controlado por dos jóvenes le tocara la cola a una chica de 16 años.

La Policía de la ciudad de Colonia intervino tras el incidente, ocurrido durante la noche del sábado y en el que se dijo que el presunto propietario del robot, un adolescente de 16 años, y un acompañante de 19, habrían filmado y transmitido en directo la supuesta agresión.

El portavoz de la Policía de Colonia, Christoph Bermel, señaló que los dos adolescentes todavía no fueron acusados pero se los considera sospechosos, y que los investigadores examinaban si los movimientos del robot estaban programados o si se controlaron en tiempo real.

“Hasta ahora no teníamos conocimiento de este fenómeno. Es un terreno nuevo para nosotros”, admitió Bermel.

À Cologne, la police a saisi un robot humanoïde de 1,20 m après une plainte pour agression sexuelle présumée sur une adolescente de 16 ans. pic.twitter.com/RJrQgaGyz2 — 75 Secondes (@75secondes) October 13, 2026

Los equipos de emergencia que fueron enviados al lugar, cerca de un restaurante de comida rápida, encontraron el robot en el baúl de un auto, indicó la Policía de Colonia. El robot y los teléfonos celulares de los dos jóvenes fueron confiscados.

La Policía de Renania del Norte-Westfalia en Colonia publicó en Facebook una imagen del robot rojo y dorado tirado en el suelo. Según indicaron, mide 120 centímetros de altura, lleva una camiseta sin mangas blanca, pantalones deportivos negros y una cadena dorada, además de anteojos de sol y un bigote falso.

Videos que circularon por internet muestran a dos jóvenes escoltando al robot hacia un grupo de mujeres, chocando con una y abrazando a otras, en una animada calle nocturna. Uno de los hombres le grita repetidamente al robot y lo tira hacia atrás después de que hace gestos sexuales, lo que provoca risas entre los transeúntes.

La Policía criticó los comentarios inapropiados que recibió el video en la cuenta de Facebook.