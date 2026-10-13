La Capital | Información General | Adolescente

Investigan a dos adolescentes por un robot que manoseó a una chica

Ocurrió en Alemania. La Policía quiere saber si el robot estaba programado o si los adolescentes lo manejaban y pueden ser denunciados por acoso sexual

13 de octubre 2026 · 22:08hs
Google Seguir a La Capital en Google
El robot secuestrado por la Policía alemana.

El robot secuestrado por la Policía alemana.

Las autoridades alemanas abrieron una investigación por posible acoso sexual después de que un robot controlado por dos jóvenes le tocara la cola a una chica de 16 años.

La Policía de la ciudad de Colonia intervino tras el incidente, ocurrido durante la noche del sábado y en el que se dijo que el presunto propietario del robot, un adolescente de 16 años, y un acompañante de 19, habrían filmado y transmitido en directo la supuesta agresión.

El portavoz de la Policía de Colonia, Christoph Bermel, señaló que los dos adolescentes todavía no fueron acusados pero se los considera sospechosos, y que los investigadores examinaban si los movimientos del robot estaban programados o si se controlaron en tiempo real.

“Hasta ahora no teníamos conocimiento de este fenómeno. Es un terreno nuevo para nosotros”, admitió Bermel.

Los equipos de emergencia que fueron enviados al lugar, cerca de un restaurante de comida rápida, encontraron el robot en el baúl de un auto, indicó la Policía de Colonia. El robot y los teléfonos celulares de los dos jóvenes fueron confiscados.

La Policía de Renania del Norte-Westfalia en Colonia publicó en Facebook una imagen del robot rojo y dorado tirado en el suelo. Según indicaron, mide 120 centímetros de altura, lleva una camiseta sin mangas blanca, pantalones deportivos negros y una cadena dorada, además de anteojos de sol y un bigote falso.

Videos que circularon por internet muestran a dos jóvenes escoltando al robot hacia un grupo de mujeres, chocando con una y abrazando a otras, en una animada calle nocturna. Uno de los hombres le grita repetidamente al robot y lo tira hacia atrás después de que hace gestos sexuales, lo que provoca risas entre los transeúntes.

La Policía criticó los comentarios inapropiados que recibió el video en la cuenta de Facebook.

¿Encontraste un error en esta nota?

Reportalo
Noticias relacionadas
el vaticano confirmo que al papa leon xiv le extirparon un tumor maligno del pulmon

El Vaticano confirmó que al Papa León XIV le extirparon un tumor maligno del pulmón

La receta para hacer pan casero lleva pocos ingredientes y una rato de amasado

Pan casero: una receta simple e infalible

por que las grandes marcas de autos abandonan las pantallas tactiles

Por qué las grandes marcas de autos abandonan las pantallas táctiles

El Papa León XIV fue operado este martes.

El Vaticano confirmó que la cirugía del Papa León XIV "concluyó con éxito"

Ver comentarios

Las más leídas

Central anunció un show de Red Hot Chili Peppers en el Gigante

Central anunció un show de Red Hot Chili Peppers en el Gigante

Escándalo judicial con una herencia millonaria, 80 audios y jueza suspendida

Escándalo judicial con una herencia millonaria, 80 audios y jueza suspendida

Central se postuló para ser sede del Mundial 2030 en el Gigante de Arroyito

Central se postuló para ser sede del Mundial 2030 en el Gigante de Arroyito

Central, hoy: con todos los soldados y en el momento justo para ir por más

Central, hoy: con todos los soldados y en el momento justo para ir por más

Lo último

Red Hot Chili Peppers desmintió que tenga planeado tocar en Rosario

Red Hot Chili Peppers desmintió que tenga planeado tocar en Rosario

Investigan a dos adolescentes por un robot que manoseó a una chica

Investigan a dos adolescentes por un robot que manoseó a una chica

F1 y derechos humanos: por qué Ruanda tendrá un Gran Premio de Fórmula 1

F1 y derechos humanos: por qué Ruanda tendrá un Gran Premio de Fórmula 1

Hallaron muerta a una rosarina en la Costa Atlántica y su familia denuncia un crimen

Paola Vallejos tenía 36 años y fue hallada sin vida en un alojamiento de Costa Azul. La primera hipótesis apuntó a un suicidio
Hallaron muerta a una rosarina en la Costa Atlántica y su familia denuncia un crimen
Red Hot Chili Peppers desmintió que tenga planeado tocar en Rosario
Zoom

Red Hot Chili Peppers desmintió que tenga planeado tocar en Rosario

La inflación de septiembre se aceleró: se acercó al 2 % y acumula un alza de 23,6 % en el año
Economía

La inflación de septiembre se aceleró: se acercó al 2 % y acumula un alza de 23,6 % en el año

Femicidio de Bárbara Aragón en Rosario: despedidas, bronca y reclamo de justicia
Policiales

Femicidio de Bárbara Aragón en Rosario: despedidas, bronca y reclamo de justicia

Estafas con paquetes turísticos: cómo operaba la pareja acusada
Policiales

Estafas con paquetes turísticos: cómo operaba la pareja acusada

Escándalo judicial con una herencia millonaria, 80 audios y jueza suspendida
La Ciudad

Escándalo judicial con una herencia millonaria, 80 audios y jueza suspendida

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central anunció un show de Red Hot Chili Peppers en el Gigante

Central anunció un show de Red Hot Chili Peppers en el Gigante

Escándalo judicial con una herencia millonaria, 80 audios y jueza suspendida

Escándalo judicial con una herencia millonaria, 80 audios y jueza suspendida

Central se postuló para ser sede del Mundial 2030 en el Gigante de Arroyito

Central se postuló para ser sede del Mundial 2030 en el Gigante de Arroyito

Central, hoy: con todos los soldados y en el momento justo para ir por más

Central, hoy: con todos los soldados y en el momento justo para ir por más

Estiman que el río Paraná llegará al nivel de alerta en Rosario hacia finales de octubre

Estiman que el río Paraná llegará al nivel de alerta en Rosario hacia finales de octubre

Ovación
Se viene otro clásico: Central y Newells jugarán por un lugar en la final de la Copa Santa Fe
Ovación

Se viene otro clásico: Central y Newell's jugarán por un lugar en la final de la Copa Santa Fe

Se viene otro clásico: Central y Newells jugarán por un lugar en la final de la Copa Santa Fe

Se viene otro clásico: Central y Newell's jugarán por un lugar en la final de la Copa Santa Fe

Newells: los pibes de la reserva rojinegra empataron en su visita a Quilmes

Newell's: los pibes de la reserva rojinegra empataron en su visita a Quilmes

Santiago Solari: Nos fuimos tristes por todas las ocasiones que erramos

Santiago Solari: "Nos fuimos tristes por todas las ocasiones que erramos"

Policiales
Hallaron muerta a una rosarina en la Costa Atlántica y su familia denuncia un crimen
Policiales

Hallaron muerta a una rosarina en la Costa Atlántica y su familia denuncia un crimen

Estafas con paquetes turísticos: cómo operaba la pareja acusada

Estafas con paquetes turísticos: cómo operaba la pareja acusada

Realizaron una cesárea de urgencia a la embarazada que sufrió quemaduras

Realizaron una cesárea de urgencia a la embarazada que sufrió quemaduras

Asalto en barrio Godoy: abusaron de una mujer y la amenazaron de muerte

Asalto en barrio Godoy: abusaron de una mujer y la amenazaron de muerte

La Ciudad
Se profundiza el conflicto en la UNR con tomas de facultades y clases públicas
La Ciudad

Se profundiza el conflicto en la UNR con tomas de facultades y clases públicas

Turismo en Rosario: otro fin de semana largo con interesante ocupación

Turismo en Rosario: otro fin de semana largo con interesante ocupación

Escándalo judicial con una herencia millonaria, 80 audios y jueza suspendida

Escándalo judicial con una herencia millonaria, 80 audios y jueza suspendida

Estiman que el río Paraná llegará al nivel de alerta en Rosario hacia finales de octubre

Estiman que el río Paraná llegará al nivel de alerta en Rosario hacia finales de octubre

Paro de médicos y odontólogos del Pami: La situación es desesperante
Información general

Paro de médicos y odontólogos del Pami: "La situación es desesperante"

Turismo en Rosario: otro fin de semana largo con interesante ocupación
La ciudad

Turismo en Rosario: otro fin de semana largo con interesante ocupación

Una embarazada está muy grave por quemaduras y detuvieron a su pareja
Policiales

Una embarazada está muy grave por quemaduras y detuvieron a su pareja

Este miércoles llega una nueva edición del Día del Juego y la Convivencia
La Ciudad

Este miércoles llega una nueva edición del Día del Juego y la Convivencia

Quién era el joven de Pergamino que murió atropellado en Punta Cana
Información General

Quién era el joven de Pergamino que murió atropellado en Punta Cana

Clima y agro: lluvias, humedad en ascenso y fresco de otoño en plena primavera

Por Vanessa Balchunas, meteoróloga y ambientalista
Agro

Clima y agro: lluvias, humedad en ascenso y fresco de otoño en plena primavera

Un rosarino se hizo pasar por juez para acceder a información policial
Policiales

Un rosarino se hizo pasar por juez para acceder a información policial

Feria del Libro: cinco días con fuerte programación y gran asistencia de público
La Ciudad

Feria del Libro: cinco días con fuerte programación y gran asistencia de público

Un joven de 26 años se entregó tras un crimen en Cabín 9 y quedó detenido
Policiales

Un joven de 26 años se entregó tras un crimen en Cabín 9 y quedó detenido

Asisten a refugios municipales y presentan un libro con sus escritos literarios
La Ciudad

Asisten a refugios municipales y presentan un libro con sus escritos literarios

Los feedlots tienen un stock récord, pero cae la salida de hacienda
Agro

Los feedlots tienen un stock récord, pero cae la salida de hacienda

Una pareja y su bebé murieron tras chocar con la moto en una ruta santafesina
La Región

Una pareja y su bebé murieron tras chocar con la moto en una ruta santafesina

Nueva balacera en Roldán: encapuchados atacaron a tiros a un joven
Policiales

Nueva balacera en Roldán: encapuchados atacaron a tiros a un joven

Femicidio en Empalme Graneros: la víctima presentaba signos de asfixia
Policiales

Femicidio en Empalme Graneros: la víctima presentaba signos de asfixia

Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega a menos de un mes de casarse
Zoom

Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega a menos de un mes de casarse

Cataratas del Iguazú: cierran de emergencia los paseos por la crecida del río
Información General

Cataratas del Iguazú: cierran de emergencia los paseos por la crecida del río

Mataron a balazos a un perro en Rosario: los vecinos hicieron detener al agresor
La Ciudad

Mataron a balazos a un perro en Rosario: los vecinos hicieron detener al agresor

Empresas del Polo Tecnológico Rosario apuntan a la transformación digital de Vaca Muerta

Por Patricia Martino
Economía

Empresas del Polo Tecnológico Rosario apuntan a la transformación digital de Vaca Muerta

Ataque con bomba molotov a barbería: el dueño reconoció a un cliente entre los agresores
policiales

Ataque con bomba molotov a barbería: el dueño reconoció a un cliente entre los agresores

Milei criticó la medición del Indec y rechazó una salida de Luis Caputo del gabinete
Política

Milei criticó la medición del Indec y rechazó una salida de Luis Caputo del gabinete