La inflación de septiembre se aceleró: se acercó al 2% y acumula un alza de 23,6% en el año

La desaceleración de la inflación duró poco. Tras la moderación de agosto, cuando tocó el1,7%, se aceleró al 1,9% en septiembre. La división de mayor aumento fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,1%), seguida por educación (3%). Alimentos y bebidas subió 2%, por encima del índice general.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió el Indice de Precios al Consumidor (IPC) del mes pasado. En el año acumula un aumento del 23,6% y en doce meses de 33,4%.
A nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,7%) tuvieron subas vinculadas a comidas fuera del hogar y productos farmacéuticos. Los principales aumentos en los precios estacionales (2,9%) se registraron en Verduras, tubérculos y legumbres; y en los precios regulados (2,3%) en gas, electricidad y gastos de prepagas.
A nivel de regiones, la pampeana y el Gran Buenos Aires encabezaron las subas, con el 2%, seguidas por Noroeste y Cuyo, con el 1,9%, y Noreste y Patagonia, con el 1,7%
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Las mediciones alternativas habían marcado ya una aceleración de los índices de precios en septiembre. Varias consultoras privadas relevaron aumentos promedio de entre 1,8% y 2% el mes pasado.
La inflación en la ciudad de Buenos Aires se aceleró levemente al 1,8% en septiembre, desde el 1,7% registrado en agosto. El incremento estuvo impulsado principalmente por los aumentos en educación, vivienda, alimentos y salud.
Según informó el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba), el Indice de Precios al Consumidor porteño (IPCBA) acumuló una suba del 23,7% en los primeros nueve meses de 2026, mientras que la variación interanual se ubicó en el 32,9%, 0,4 puntos porcentuales por debajo del registro de agosto.
El miércoles se difundirá el Indice de Precios al Consumidor (IPC) de Santa Fe. En agosto subió 1,8% . El acumulado anual fue de 21,6% y el interanual de 34,2%.