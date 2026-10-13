La inflación de septiembre se aceleró: se acercó al 2% y acumula un alza de 23,6% en el año

El IPC nacional subió 1,9%, según la medición que difundió el Indec. Los servicios presentaron los mayores aumentos. Alimentos registró incrementos por encima del índice general

La desaceleración de la inflación duró poco. Tras la moderación de agosto, cuando tocó el1,7%, se aceleró al 1,9% en septiembre. La división de mayor aumento fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,1%), seguida por educación (3%). Alimentos y bebidas subió 2%, por encima del índice general.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió el Indice de Precios al Consumidor (IPC) del mes pasado. En el año acumula un aumento del 23,6% y en doce meses de 33,4%.

A nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,7%) tuvieron subas vinculadas a comidas fuera del hogar y productos farmacéuticos. Los principales aumentos en los precios estacionales (2,9%) se registraron en Verduras, tubérculos y legumbres; y en los precios regulados (2,3%) en gas, electricidad y gastos de prepagas.

A nivel de regiones, la pampeana y el Gran Buenos Aires encabezaron las subas, con el 2%, seguidas por Noroeste y Cuyo, con el 1,9%, y Noreste y Patagonia, con el 1,7%

La previa

Las mediciones alternativas habían marcado ya una aceleración de los índices de precios en septiembre. Varias consultoras privadas relevaron aumentos promedio de entre 1,8% y 2% el mes pasado.

La inflación en la ciudad de Buenos Aires se aceleró levemente al 1,8% en septiembre, desde el 1,7% registrado en agosto. El incremento estuvo impulsado principalmente por los aumentos en educación, vivienda, alimentos y salud.

Según informó el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba), el Indice de Precios al Consumidor porteño (IPCBA) acumuló una suba del 23,7% en los primeros nueve meses de 2026, mientras que la variación interanual se ubicó en el 32,9%, 0,4 puntos porcentuales por debajo del registro de agosto.

El miércoles se difundirá el Indice de Precios al Consumidor (IPC) de Santa Fe. En agosto subió 1,8% . El acumulado anual fue de 21,6% y el interanual de 34,2%.