Peatonal San Martín se transformará en un gran museo a cielo abierto

El próximo sábado, 14 artistas rosarinos expondrán en las vidrieras de los comercios como parte de una acción para promocionar las ventas del Día de la Madre

El próximo sábado, desde las 10 y hasta entrada la noche, la peatonal San Martín se transformará en una gran sala de exposiciones a cielo abierto. Durante gran parte de la jornada, catorce artistas locales mostrarán sus obras en las vidrieras de los comercios y se habilitarán urnas para que los visitantes puedan elegir su producción preferida. Además, habrá un DJ, un desfile de moda y se sorteará una bicicleta entre los participantes .

La movida forma parte de una serie de acciones que se realizarán en 17 centros comerciales barriales de la ciudad con el objetivo de incentivar las ventas por el Día de la Madre . La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia, la Federación de Centros Comerciales Abiertos de Rosario (FCCA) y la Asociación Empresaria de Rosario (Aer), busca dinamizar el consumo en los barrios y acompañar a los comercios de cercanía.

En todo el trayecto de la histórica peatonal San Martín, desde Santa Fe hasta Mendoza, la propuesta se traducirá en una jornada que unirá compras y arte. La oportunidad servirá para el lanzamiento del premio Gregoria Matorras del Ser, madre del Libertador de quien toma su nombre el centro comercial.

Para es o se lanzó una convocatoria a artistas plásticos rosarinos para exponer en las vidrieras de los locales de la peatonal. En total se presentaron más de unas 50 propuestas entre las que un jurado _integrado por Mónica Heller, Fabiana Imola y Wladimir Ojeda_ seleccionó las catorce obras que se exhibirán el sábado . Quienes ese día se acerquen a comprar a la peatonal encontrarán urnas para votar por la que consideren su favorita. Entre otros, se podrán encontrar trabajos de Sebastián Operto, Pía Villasanti, Leticia Santa Cruz y Ailín Santoro.

Música y sorteos en la peatonal San Martín

Para acompañar la jornada, desde las 10, DJ Ernest brindará un set con invitados sorpresa, en el local de Artbeyou (San Martin 1192) se inaugurará una muestra de Fernanda Roldán, y a las 19.00 en el frente del local de Tana Boutique (San Martín 1188) habrá un desfile de modas. La jornada se extenderá hasta las 19.30 cuando se anuncie a la obra ganadora y se sortee una bicicleta entre quienes hayan votado.

"La idea es que la gente se acerque a la peatonal y, mientras recorre los locales, pueda apreciar los trabajos de los artistas de Rosario que están expuestos y, además, votar por el que considere más atractivo", señaló Wladimir Ojeda, artista visual e integrante de la asociación de amigos del paseo comercial. La idea de sumar arte y compras, asegura, esta presente casi desde el nacimiento de los primeros locales comerciales de la peatonal San Martín, adornados con murales de Julio Vanzo, como el recientemente recuperado en la galería Rosario.

Ojeda aseguró que la movida es parte de una convicción más amplia, "en este contexto está más que claro que más que nunca hay que trabajar todos juntos para poder crecer", apuntó.

Promociones y financiación por el Día de la Madre

La actividad organizada por los comerciantes de la peatonal San Martín es parte de una serie de acciones que se desarrollarán en los centros comerciales de la ciudad en la previa por el Día de la Madre. La provincia presentó ayer el programa denominado "Modo Barrio" que reúne a más de 170 comercios de 17 paseos comerciales de Rosario que, entre otros atractivos, tendrá descuentos y hasta 12 cuotas sin interés para comprar regalos para homenajear a mamá.

“En un contexto nacional difícil, el modelo santafesino otorga herramientas, como estas líneas de crédito para impulsar el consumo y acompañar al sector comercial”, destacó el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, para resumir la iniciativa que busca dinamizar el consumo en los barrios y acompañar a los comercios de cercanía.

La propuesta contempla acuerdos con entidades financieras para ofrecer compras en cuotas sin interés y sin costo financiero para los comerciantes.

Las promociones estarán disponibles en 17 paseos comerciales: Paseo San Luis, Paseo Peatonal San Martín, Paseo Industrial, Paseo Peatonal Córdoba, Paseo del Siglo, Paseo Arijón, Paseo Ovidio Lagos, Paseo Fisherton, Paseo Belgrano, Paseo Mendoza, Paseo Arroyito, Paseo Alberdi, Paseo Cafferata, Paseo Pichincha, Paseo Empalme Graneros, Paseo Tiro Suizo y Paseo Godoy.

Entre los beneficios, Billetera Santa Fe ofrecerá tres y seis cuotas sin interés. El Banco Nación, con tarjeta Visa, brindará hasta 12 cuotas sin interés y un 30 % de ahorro. BBVA ofrecerá los martes, jueves y viernes un 30 % de reintegro con tarjetas de crédito, con un tope de 12.000 pesos; los viernes y sábados, habrá tres cuotas sin interés.

Sl secretario de Comercio Interior y Servicios de la Provincia, Gustavo Rezzoaglio, destacó el diálogo con el sector comercial y explicó que cada paseo aportó al menos diez comercios dispuestos a participar. “Hoy, en los barrios, van a tener las mismas posibilidades que en los shoppings, especialmente en este tipo de fechas, con los bancos, con las compras en cuotas y todo lo que ello implica”, sostuvo. Indicó que las entidades financieras asumirán el costo de la financiación.

Por su parte, el presidente de la Asociación Empresaria de Rosario y representante de CAME, Ricardo Diab, valoró el acompañamiento del Gobierno provincial. “Escuchar a un funcionario con los mismos argumentos que teníamos cuando queríamos seducir a los distintos actores sobre lo que significa un centro comercial significa que el Estado está consciente y concentrado, con la sensibilidad puesta en lo que necesitamos”, subrayó.