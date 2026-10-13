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Realizaron una cesárea de urgencia a la embarazada que sufrió graves quemaduras

El bebé permanece en Neonatología, intubado pero estable. La mujer sigue en estado reservado por lesiones en el 15% del cuerpo. Investigan tentativa de femicidio

13 de octubre 2026 · 11:34hs
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La mujer que sufrió graves quemaduras y su bebé en Granadero Baigorria están internados en el Hospital Eva Perón

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

La mujer que sufrió graves quemaduras y su bebé en Granadero Baigorria están internados en el Hospital Eva Perón

Talia Liliana B., la mujer embarazada de 29 años que sufrió graves quemaduras en un caso que es investigado como tentativa de femicidio, fue sometida a una cesárea de urgencia en el Hospital Eva Perón para salvar a la criatura.

La intervención se realizó este martes a la madrugada y, según fuentes oficiales, el recién nacido permanece en la sala de Neonatología de ese nosocomio intubado, pero estable.

Su mamá, en tanto, permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva del efector, en asistencia respiratoria mecánica bajo sedación y con lesiones por quemaduras en el 15 por ciento del cuerpo y con afectación de la vía aérea.

Qué se sabe del caso de la mujer que sufrió quemaduras

Voceros del Ministerio de Salud señalaron que la paciente, que cursaba un embarazo de 33 semanas, presentaba quemaduras en rostro, cuello y tórax, y su pronóstico es reservado.

El incidente en el que Talia quedó en tan delicado estado es investigado por fiscal Franco Tassini, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y sucedió el lunes en Obligado al 400 de Granadero Baigorria.

>> Leer más: Una mujer embarazada está muy grave por quemaduras y detuvieron a su pareja

Desde el MPA ratificaron que Maximiliano C., pareja de la mujer herida y que quien la llevó hasta al Hospital, se encuentra detenido y que será llevado a audiencia imputativa en los próximos días. Desde el organismo indicaron que si bien aún faltan resultados de tareas investigativas, el delito que se le endilgará al hombre será tentativa de femicidio.

“Hay testimonios y datos que se reservan para la audiencia”, precisaron voceros del MPA, quienes también indicaron que “no había” denuncia previa registrada por hechos de violencia. “Los testimonios aportados dan cuenta de algunas situaciones que se reservan para la audiencia”, agregaron las fuentes.

Cuándo ocurrió el hecho

Talia Liliana B. ingresó ayer lunes en la Guardia del Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria trasladada por su pareja. La mujer de 29 años presentaba quemaduras serias en cuello, rostro y tórax y si bien no trascendió información oficial sobre cómo habría ocurrido el hecho, su compañero fue detenido en el mismo lugar ante las sospechas de que el caso podría tratarse una tentativa de femicidio.

La mujer sufrió las quemaduras en la casa donde vive con Maximiliano C., en Obligado al 400 de esa ciudad. En ese lugar, la policía incautó una remera blanca con quemaduras y una botella de alcohol.

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