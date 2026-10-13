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ARCA puso el foco en OnlyFans y empieza a mirar con ganas a las creadoras

Según trascendidos, la agencia de recaudación habría solicitado información a la empresa en Reino Unido sobre los cobros percibidos de argentinas. La agencias en el medio

13 de octubre 2026 · 15:38hs
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OnlyFans bajo la lupa de ARCA

OnlyFans bajo la lupa de ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzó a fiscalizar los ingresos no declarados de creadoras de contenido en la plataforma OnlyFans.

Según trascendió de forma anónima en redes sociales, el organismo recaudador habría solicitado información a OnlyFans en Reino Unido sobre los cobros percibidos por creadoras argentinas.

En 2026, ARCA intensificó los controles automáticos sobre las transferencias internacionales gracias al acceso que posee sobre los movimientos financieros digitales.

OnlyFans y ARCA

Aunque existe la creencia de que los fondos provenientes del exterior no son detectados, los ingresos derivados a cuentas bancarias, billeteras virtuales o plataformas como Payoneer, Wise o Skrill dejan operaciones rastreables e imposibles de ocultar en el sistema financiero. La situación cobra especial gravedad ante el accionar de agencias intermediarias.

Esto arroja una pregunta: quién debe responder fiscalmente cuando las cuentas y los medios de cobro están registrados a nombre de una persona, pero la administración de los ingresos es realizada por terceros.

Es ahí cuando algunas creadoras dicen que la agencias retenían buena parte de la facturación. Sin embargo, desde la perspectiva tributaria, los ingresos podrían aparecer vinculados a los titulares de las cuentas.

Creadora

Una creadora reveló haber sido notificada por casi u$s 300.000 registrados a su nombre en ingresos no declarados entre los años 2022 y 2024, acumulando una deuda calculada en más de $150 millones al sumar intereses y multas.

Según explicó la afectada, muchas creadoras trabajaban con agencias que administraban sus perfiles y retenían la mayor parte de la facturación, otorgándoles a ellas únicamente un porcentaje mínimo o un sueldo fijo de u$s 1.500 mensuales.

Dado que las cuentas en la plataforma y los canales de cobro estaban a nombre de las creadoras, la posterior desaparición de estas agencias las dejó sin respaldo, conservando únicamente chats de Telegram y algunos comprobantes para intentar probar su caso.

La creadora manifestó su preocupación al enfrentar reclamos impositivos por montos que afirma no haber percibido jamás.

Encuadre fiscal

Desde la perspectiva tributaria en Argentina, crear contenido en OnlyFans se considera una actividad económica autónoma equivalente a la prestación de servicios independientes. No califica como un pasatiempo ni como un ingreso eventual o exento, por lo que corresponde la inscripción en un régimen impositivo cuando la actividad se realiza de forma habitual.

Para la mayoría de las creadoras, la alternativa más idónea es el Monotributo. Este régimen simplificado consolida en una sola cuota mensual: el impuesto integrado (que sustituye IVA y Ganancias); los aportes jubilatorios al SIPA; la obra social.

Al provenir del exterior, los cobros califican técnicamente como exportación de servicios digitales, habilitando a las monotributistas a emitir Factura E para declarar esos ingresos.

Si se superan los límites máximos de facturación del Monotributo, corresponde inscribirse en el Régimen General (Responsable Inscripta), el cual requiere llevar contabilidad formal y liquidar IVA y Ganancias de manera independiente.

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