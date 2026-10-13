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Al menos seis muertos en México por el paso de un huracán y una tormenta tropical

El huracán Simón y los remanentes de la tormenta Rachel ocasionaron fuertes precipitaciones, inundaciones y deslaves

13 de octubre 2026 · 20:11hs
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Al menos seis muertos en México por el paso de un huracán y una tormenta tropical

El paso del huracán Simón y los remanentes de la tormenta Rachel por las costas del Pacífico mexicano dejaron al menos seis muertos, tras ocasionar fuertes precipitaciones, inundaciones y deslaves.

Simón continuaba este martes desplazándose lentamente por el Pacífico mexicano como huracán categoría 1, provocando lluvias en los Estados de Nayarit y Sinaloa, donde las autoridades mexicanas se mantienen en alerta ante el riesgo de la crecida de ríos e inundaciones. El huracán ocasionó intensas precipitaciones el fin de semana en el Estado sureño de Guerrero, donde falleció una persona.

Más al norte, en la ciudad costera de Ensenada (Estado de Baja California), los remanentes de la tormenta Rachel ocasionaron más daños por la crecida de ríos e inundaciones.

Al menos cinco personas murieron: una niña de 13 años cuyo cuerpo se encontró el domingo, dos mujeres de 35 y 30 años y un niño de 4 años cuyos cadáveres fueron hallados el lunes, y otro cuerpo que aún no había sido identificado fue localizado este martes cerca de un arroyo.

El martes seguían desaparecidas cinco personas en Baja California, tres de ellas en Ensenada y dos más en San Felipe, una localidad en el lado del mar de Cortés de donde un padre y un hijo salieron a pescar el sábado y no volvieron.

A inicios de la jornada unos 300 efectivos de las fuerzas militares, policiales y de los cuerpos de rescate iniciaron una operación de búsqueda a lo largo del arroyo El Pípila de Ensenada para tratar de localizar a las personas que permanecen desaparecidas en esa región, informó Protección Civil estatal. Asimismo, la Armada mexicana mantiene la búsqueda de las dos personas que desaparecieron en la comunidad de San Felipe.

Las inundaciones arrastraron vehículos, causaron daños en viviendas y dejaron áreas incomunicadas.

En otra zona cercana a Ensenada, el Ejército mexicano utilizó helicópteros para rescatar a 32 personas, 13 de ellas menores, de Rancho Génesis, un campamento para huérfanos donde trabajan misioneros.

Mientras tanto, el huracán Simón avanzaba en paralelo a la costa del Pacífico mexicano frente a los Estados de Jalisco, Nayarit y Sinaloa, con vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora y desplazándose hacia el oeste 4 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami (NHC, por sus siglas en inglés).

El huracán derribó árboles y postes eléctricos, bloqueó rutas e inundó viviendas en las localidades costeras del Estado de Guerrero, incluido el importante puerto marítimo de Acapulco, según dijo la gobernadora, Evelyn Salgado, en una rueda de prensa. Una persona de 71 años falleció tras el derrumbe de un muro en Chilpancingo, la capital del Estado.

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