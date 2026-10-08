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La Justicia de Brasil ordenó el arresto de Eduardo Bolsonaro

El hermano del candidato presidencial fue sentenciado a cuatro años de prisión por hacer lobby ante el gobierno de Estados Unidos

8 de octubre 2026 · 22:43hs
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La Justicia de Brasil ordenó el arresto de Eduardo Bolsonaro

Un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil emitió una orden de arresto para Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato presidencial Flávio Bolsonaro, sentenciado en junio pasado a cuatro años de prisión por hacer lobby ante el gobierno de Estados Unidos por los aranceles al gigante sudamericano.

El exdiputado Bolsonaro, que vive en Texas y cuenta con tarjeta de residencia permanente, fue condenado por hacer lobby para imponer sanciones contra miembros del gobierno brasileño y aplicar aranceles más elevados a las exportaciones. La Justicia brasileña entendió que Eduardo Bolsonaro quiso presionar al Poder Judicial brasileño para favorecer a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien fue procesado por intento de golpe de Estado.

>> Leer más: Lula, decepcionado: "Estaba convencido de que ganaba en primera vuelta"

Eduardo dejó Brasil en 2025 (por lo que perdió su escaño en el Congreso Nacional y su empleo como investigador de la Policía Federal) y se dedicó a buscar respaldo de la administración de Donald Trump contra las autoridades brasileñas que investigaban a su padre. Según la acusación de la Fiscalía General brasileña, impulsó medidas como aranceles a productos brasileños y sanciones contra integrantes del STF, entre ellos el juez Alexandre de Moraes.

El 16 de junio de 2026, el STF lo condenó por unanimidad a cuatro años y dos meses de prisión, inicialmente en régimen semiabierto. Ahora el juez De Moraes ordenó ejecutar la condena y emitir una orden de detención, en una sentencia firme, ya que no quedan recursos ordinarios pendientes.

Sin embargo, Eduardo sigue en Estados Unidos, por lo que tras una eventual detención quedaría por resolver la remota posibilidad de una extradición, que dependería de las autoridades estadounidenses.

De cara a la segunda vuelta

La decisión del juez De Moraes se produjo a menos de tres semanas de la segunda vuelta de los comicios presidenciales entre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y Flávio Bolsonaro, quien el domingo pasado obtuvo la mayor cantidad de votos en la primera vuelta.

De Moraes, a quien la familia Bolsonaro considera un enemigo político y que ha sido señalado por casos de corrupción, también canceló el pasaporte brasileño de Eduardo Bolsonaro.

“El acusado no puede beneficiarse de su propio comportamiento indebido al huir del territorio nacional hacia un lugar desconocido con el propósito de frustrar la aplicación de la ley penal”, afirmó el juez.

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