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Invitan a un taller gratuito de comunicación ambiental y sostenibilidad

En la actividad, que se realiza en el marco de la Semana del Clima Rosario 2026, participa el periodista de La Capital especializado en medio ambiente Tomás Barrandeguy

14 de octubre 2026 · 13:11hs
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El desborde del río Salado provocó inundaciones desde el 29 de abril de 2003 en la ciudad de Santa Fe.

Foto: La Capital/Marcelo Rubén Bustamante.

El desborde del río Salado provocó inundaciones desde el 29 de abril de 2003 en la ciudad de Santa Fe.
Los campos de Villa Minetti se inundaron a fines de abril por lluvias abundantes y el escurrimiento del agua desde Santiago del Estero.

Foto: Federación Agraria Argentina.

Los campos de Villa Minetti se inundaron a fines de abril por lluvias abundantes y el escurrimiento del agua desde Santiago del Estero.

Este jueves 15 de octubre, habrá un Taller de Comunicación Ambiental y Sostenibilidad en la Terminal Fluvial de Rosario, una actividad gratuita que propone pensar cómo abordar las problemáticas del clima y el ambiente desde los medios y las narrativas contemporáneas. El encuentro se desarrollará en el Salón Amarras (Los Inmigrantes 410), entre las 13.30 y las 14.30, y forma parte de la programación oficial de la Semana del Clima Rosario 2026, organizada con el auspicio de la Municipalidad de Rosario.

La propuesta surge de la Fundación Nueva Generación Argentina (FNgA) con el acompañamiento de la red Periodistas por el Planeta (PxP) y el diario La Capital. El taller está pensado para comunicadores, periodistas, estudiantes y cualquier persona interesada en entender por qué los temas ambientales no siempre ocupan un lugar prioritario en la agenda pública y mediática, y cómo revertir esa situación.

El eje del encuentro girará en torno a cuatro grandes bloques temáticos: nuevas narrativas y formatos para contar el ambiente, comunicación de riesgos ambientales y climáticos, el rol de los medios de comunicación, y estrategias para conectar con las audiencias. La duración acotada de una hora apunta a un formato dinámico e intensivo.

Tres referentes del periodismo ambiental

El Taller de Comunicación Ambiental y Sostenibilidad contará con tres disertantes con trayectoria en periodismo ambiental y científico.

Tomás Barrandeguy es periodista de La Capital, especializado en medio ambiente, cambio climático, biodiversidad y clima. Licenciado en Periodismo (UNR), es miembro del Climate Journalism Network del Instituto Reuters para la Investigación sobre Periodismo de la Universidad de Oxford. Colabora en medios especializados como Dialogue Earth y Climate Tracker.

Por su parte, Laura Rocha es presidenta y cofundadora de Periodistas por el Planeta, la red que agrupa a comunicadores comprometidos con la cobertura de la crisis climática en la Argentina. Periodistas por el Planeta es una organización sin fines de lucro que trabaja desde hace varios años para mejorar la cobertura periodística del cambio climático y la biodiversidad en medios latinoamericanos, con especial foco en la formación de comunicadores y la generación de alianzas con redacciones de todo el país.

Finalmente, la tercera integrante del panel es Agustina López, una periodista especializada en ambiente, ciencia y cambio climático. Es host en el podcast "El pez por la boca" y formó parte de importantes medios como TN, LN y A24.

La combinación de los tres perfiles apunta a ofrecer una mirada integral sobre los desafíos que enfrentan quienes trabajan la cobertura ambiental en distintos tipos de medios y plataformas, desde la prensa gráfica hasta los formatos digitales y las redes sociales.

La actividad se enmarca además en el respaldo institucional de la Municipalidad de Rosario, que forma parte del ecosistema organizador de la Semana del Clima 2026, un ciclo de eventos que busca instalar el debate sobre la emergencia climática en la agenda local.

Cómo inscribirse

La actividad es gratuita pero requiere inscripción previa. Los interesados pueden completar el formulario de registro en este enlace.

El Salón Amarras de la Terminal Fluvial se ubica en Los Inmigrantes 410, en el área costera de Rosario, de fácil acceso desde el centro de la ciudad. La jornada se desarrollará este jueves 15 de octubre de 13.30 a 14.30.

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