Cuánto cobran niñeras y empleadas domésticas en octubre

Con la llegada del décimo mes del año, las empleadas domésticas comienzan a preguntarse por su situación salarial. En este marco, la comisión nacional del trabajo en casas particulares formalizó un nuevo aumento en la escala salarial para octubre, que impacta directamente en los haberes mínimos de quienes desempeñan tareas de asistencia y cuidado.
Durante el mes de octubre, los salarios verán un aumento del 1,7%, según la Resolución 6/2026 de la comisión nacional de trabajo en casas particulares. A esta liquidación se suma el 50% de la asignación no remunerativa acordada en agosto.
Cuánto cobran niñeras y cuidadores en octubre por hora
Con el último incremento, las remuneraciones mínimas quedaron de la siguiente manera:
Con retiro: $4.805,82 por hora y $599.514,20 por mes.
Sin retiro: $5.215,59 por hora y $661.702,46 por mes.
- Personal para tareas específicas
Con retiro: $4.580,80 por hora y $560.776,33 por mes.
Sin retiro: $4.973,38 por hora y $618.187,89 por mes.
- Caseros: $4.337,53 por hora y $548.429,23 por mes.
- Asistencia y cuidado de personas
Con retiro: $4.337,53 por hora y $548.429,23 por mes.
Sin retiro: $4.801,52 por hora y $605.050 por mes.
- Personal para tareas generales
Con retiro: $4.064,08 por hora y $498.582,06 por mes.
Sin retiro: $4.337,53 por hora y $548.429,23 por mes.