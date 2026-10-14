Cuánto cobran niñeras y empleadas domésticas en octubre Se oficializó el aumento en el salario para las tareas de cuidado y asistencia. Cuáles son los nuevos mínimos obligatorios en octubre 14 de octubre 2026 · 12:58hs

Las empleadas domésticas pericibrán un aumento en octubre

Con la llegada del décimo mes del año, las empleadas domésticas comienzan a preguntarse por su situación salarial. En este marco, la comisión nacional del trabajo en casas particulares formalizó un nuevo aumento en la escala salarial para octubre, que impacta directamente en los haberes mínimos de quienes desempeñan tareas de asistencia y cuidado.

Durante el mes de octubre, los salarios verán un aumento del 1,7%, según la Resolución 6/2026 de la comisión nacional de trabajo en casas particulares. A esta liquidación se suma el 50% de la asignación no remunerativa acordada en agosto.

Cuánto cobran niñeras y cuidadores en octubre por hora Con el último incremento, las remuneraciones mínimas quedaron de la siguiente manera:

Supervisores Con retiro: $4.805,82 por hora y $599.514,20 por mes. Sin retiro: $5.215,59 por hora y $661.702,46 por mes. Personal para tareas específicas Con retiro: $4.580,80 por hora y $560.776,33 por mes. Sin retiro: $4.973,38 por hora y $618.187,89 por mes. Caseros: $4.337,53 por hora y $548.429,23 por mes. Asistencia y cuidado de personas Con retiro: $4.337,53 por hora y $548.429,23 por mes. Sin retiro: $4.801,52 por hora y $605.050 por mes. Personal para tareas generales Con retiro: $4.064,08 por hora y $498.582,06 por mes. Sin retiro: $4.337,53 por hora y $548.429,23 por mes.

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