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Un nuevo terremoto en el Caribe sacude a Panamá y sus efectos se sienten en parte de Sudamérica

Se registró un sismo de 7,7 de magnitud en el sur del país centroamericano, en donde, por el momento, no se registraron personas fallecidas

9 de octubre 2026 · 20:03hs
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Distintas construcciones fueron gravemente afectadas en Panamá por el terremoto.

Foto: @AlvaroAlvaradoC.

Distintas construcciones fueron gravemente afectadas en Panamá por el terremoto.

El sector comprendido por la franja sur del Caribe y el sector noroeste de Sudamérica continúa padeciendo movimientos telúricos de consideración. Tras los sismos registrados en Venezuela, en junio, y en Colombia y Perú, en agosto, este viernes un nuevo terremoto sacudió a todo Panamá.

El sismo, de magnitud 7,7 en la Escala de Richter, se registró en la zona sur de Panamá pero se sintió en varios puntos de América Latina. De hecho, tanto el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico como el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos advirtieron por olas potencialmente peligrosas junto a un aumento en las corrientes del mar en nueve países del continente en nueve países costeros.

Si bien aún no se registraron víctimas fatales, sí se reportaron daños estructurales tanto de edificios históricos como de estructuras más modernas, como hoteles de lujo, producto de distintas réplicas que acontecieron luego del sismo inicial.

>> Leer más: Terremoto en Venezuela: por qué ocurrió y qué región argentina es similar a la zona de desastre

Réplicas del terremoto

El director del Instituto de Geociencias de Panamá, Néstor Luque, informó a la emisora pública SERTV que hasta esta tarde se registraron 46 réplicas y que es de esperar que haya más movimientos en las próximas horas. Por su parte, la subdirectora general del Sistema Nacional de Protección Civil del país, Malitzie Rivera, dijo que la réplica más fuerte hasta ahora ha sido de 5,2 en la escala mencionada más arriba.

El foco sísmico estuvo localizado a 12,6 km de profundidad y el epicentro estuvo ubicado a 12 km al este-noreste de Pitaloza Arriba. En la tarde, se viralizaron imágenes de un noticiero local en el que se vio cómo sus conductores atravesaron el momento del temblor al aire.

El terremoto se sintió con fuerza en la capital, Ciudad de Panamá, donde muchas personas abandonaron edificios y permanecieron en las calles por temor a nuevos movimientos. En la provincia de Herrera, próxima al área del epicentro, residentes reportaron que el temblor derribó objetos en las viviendas. También se percibió en Costa Rica y en algunas zonas de Colombia.

Alertas por posibles tsunamis

El sismo disparó una advertencia del sistema estadounidense de alerta de tsunamis por la posibilidad de olas potencialmente peligrosas en zonas costeras del Pacífico. La alerta incluyó a sectores de Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México, y el sistema indicó además una posible amenaza para Hawái, Estados Unidos. Más tarde se desactivó la alerta de tsunami en El Salvador.

Es importante destacar que la advertencia no implicaba que se hubiese confirmado un tsunami destructivo en todos esos territorios, sino que existía un riesgo que debía ser evaluado por los organismos especializados.

Chile reporta amenaza de tsunami

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile reportó este viernes una amenaza de tsunami y estableció un estado de precaución para la Isla de Pascua, en el océano Pacífico Sur, tras el terremoto que sacudió a Panamá.

El territorio chileno, también conocido como la Isla de Rapa Nui y ubicado a unos 3.700 kilómetros al oeste de la costa continental del país austral, recibirá el impacto del fenómeno, indicaron las autoridades, a las 22.41 hora continental de Chile, agrega el reporte. El estado de precaución implica que las personas deben alejarse al menos 80 metros de la línea de la costa.

Hacia la noche, tanto el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico como la Armada chilena levantaron las alertas por posibles riesgos de tsunami, mientras que en Panamá seguían los trabajos para magnificar los daños luego del terremoto.

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