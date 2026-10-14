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Tras ser operado, el papa León XIV comenzó a caminar y retomó su alimentación habitual

A días de su viaje planificado por Sudamérica, el Sumo Pontífice se recupera dentro de los parámetros normales para su operación del tumor maligno en el pulmón.

14 de octubre 2026 · 12:55hs
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Papa León XIV. Se recupera favorablemente tras ser operado de un tumor maligno en el pulmón.El papa León XIV se recupera favorablemente

Papa León XIV. Se recupera favorablemente tras ser operado de un tumor maligno en el pulmón.El papa León XIV se recupera favorablemente

El Vaticano ofreció un nuevo parte médico sobre el papa León XIV, luego de la operación por un tumor maligno alojado en uno de los pulmones del sumo pontífice. A 24 horas de su intervención, el Papa camina dentro de la habitación, retomó su alimentación habitual y está de buen humor.

El parte fue firmado por los médicos Luigi Carbone, director de la Dirección de Salud e Higiene de la Governatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano, y Stefano Margaritora, jefe del equipo médico de cirugía torácica del Policlínico Gemelli, actualizó la salud del Sumo Pontífice a poco más de 20 días de iniciar su viaje por Sudamérica.

Desde la Santa Sede comunicaron que la recuperación de León XIV está dentro de los parámetros normales y recordaron que habrá actualizaciones médicas una vez por día.

El último parte médico de León XIV

Este martes 13 de octubre, el papa León XIV fue intervenido quirúrgicamente tras detectar un tumor maligno en uno de sus pulmones. Luego de la intervención, quedó internado para controlar su evolución.

>> Leer más: Nódulo pulmonar: lo que tiene el Papa es un hallazgo frecuente en Santa Fe

Tras la operación realizada en Policlínico Gemelli, este miércoles el Papa se sometió a análisis de sangre y a la radiografía de tórax con resultados normales: "Los valores se encuentran dentro de los límites normales para el tipo de intervención realizada”, señaló el comunicado.

Por otra parte, el Sumo Pontífice de 71 años comenzó con las sesiones de fisioterapia respiratoria y volvió a caminar, pero dentro de la habitación. Los médicos también detallaron que "retomó su alimentación habitual, tomando el desayuno y el almuerzo”. En ese sentido, Carbone y Margaritora apuntaron: "La evolución sigue según lo previsto”.

A su vez, el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó a los periodistas que el humor del Papa es bueno.

El papa León XIV tiene en agenda visitar Sudamérica del 6 al 17 de noviembre, en un viaje de 11 días donde iba a recorrer Uruguay, Argentina y Perú. Entre las ciudades que lo esperan se encuentran la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Luján, en la provincia de Buenos Aires.

Al papa León XIV le extirparon un tumor maligno del pulmón

Luego del anuncio de que la operación había transcurrido con éxito, el Vaticano dio a conocer el primer parte médico del papa León XIV. El sumo pontífice había ingresado el martes al mediodía al Policlínico Gemelli de Roma para ser intervenido de un nódulo en un pulmón.

>> Leer más: El Vaticano confirmó que la cirugía del Papa León XIV concluyó con éxito

"El Santo Padre fue sometido, según lo programado, a una cirugía torácica para lograr una extirpación completa de la lesión. Se le extrajo el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía asistida por video", comienza el comunicado.

En ese sentido, señaló: "El examen confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba de los estudios".

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