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Turismo en Rosario: otro fin de semana largo con interesante ocupación en hoteles

Según datos de Turismo de la Municipalidad, la ciudad cerró tres días con casi un 80 por ciento de ocupación hotelera y con 191.233 visitantes

13 de octubre 2026 · 15:37hs
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El fin de semana largo dejó varios números alentadores para el turismo en Rosario.

El fin de semana largo dejó varios números alentadores para el turismo en Rosario.

Rosario volvió a exhibir números muy positivos en materia de turismo durante el último fin de semana largo. La ocupación hotelera presentó un pico del 90 por ciento, según indicó la secretaria de Turismo y Deportes de la Municipalidad de Rosario, Alejandra Mattheus.

También destacó que septiembre fue “el mejor mes en años” en cuanto a visitantes debido en gran parte a la realización de los Juegos Suramericanos.

En declaraciones a LT8, Mattheus sostuvo que el balance turístico en septiembre "fue muy bueno y este último fin de semana no fue la excepción. Entre el 5 y 12 de octubre, tuvimos un promedio de ocupación del 72 por ciento, con 191.233 visitantes. Eso es algo novedoso porque tuvimos el mismo nivel de ocupación durante la semana que en el fin de semana largo, con picos del 90 por ciento el sábado, que fue el día más fuerte”.

Ocupación en hoteles

Además, del feriado nacional de ayer lunes (en conmemoración por la llegada de Cristóbal Colón a América) en Rosario se desarrolla la Feria Internacional del Libro, que desde hace años y con mucho éxito forma parte de la agenda de eventos anuales.

Mattheu sostuvo que “si bien el clima no acompañó este fin de semana largo, la ocupación hotelera estuvo muy bien. La cantidad de visitantes que arribaron a la ciudad también, y el impacto económico fue excelente”.

>> Leer más: Vacaciones de invierno: Rosario recibió un 30% más de turismo que en 2025

“Hay que destacar que venimos de un septiembre muy bueno, con un promedio de ocupación de casi un 80 por ciento a lo largo de todo el mes en todas las categorías hoteleras que ofrece la ciudad”, expresó la titular de Turismo.

Según los números oficiales, “859 mil turistas visitaron Rosario con un impacto económico de 62.800 millones de pesos. Tuvimos el mejor mes del año en materia turística y el mejor septiembre de los últimos años. El grueso de los turistas vino de la zona centro del país, con Buenos Aires, Córdoba, la propia Santa Fe y en menor medida Entre Ríos por la densidad poblacional que es menor. Pero en septiembre tuvimos turistas de toda Sudamérica”.

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