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Atlético Tucumán recibirá a Central con una mala racha que va a contramano de su historia

El Decano todavía no pudo ganar en su cancha por el Torneo Clausura y se enfrentará a uno de los mejores visitantes

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

14 de octubre 2026 · 10:57hs
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Central ganó el partido del Apertura por 2 a 1 en el Gigante de Arroyito.

Foto: La Capital/Héctor Rio.

Central ganó el partido del Apertura por 2 a 1 en el Gigante de Arroyito.

Lejos en el tiempo asoma el último éxito de Atlético Tucumán en casa, un dato que favorece a Central. Fue hace casi siete meses, por la fecha 12 del Apertura. El 20 de marzo, el Decano derrotó 1 a 0 a Gimnasia de La Plata con gol de Clever Ferreira. Desde entonces, perdió tres partidos y empató cinco de local.

Entre las igualdades de los dirigidos por Julio César Falcioni, dos corresponden al certamen anterior; por la fecha 14 ante Tigre (0 a 0), y frente a Banfield por la 16 (1 a 1). Los tres empates restantes fueron todos sin goles en este Clausura: en la primera fecha frente a Independiente Rivadavia de Mendoza; en la sexta ante Instituto, y en la séptima frente a Belgrano.

Las derrotas de los tucumanos en el José Fierro, todas en este Clausura, se dieron ante: Sarmiento (1-2) en la cuarta fecha; River (1-2) en la novena; y Barracas Central (2-3) en la undécima.

La estadística que favorece a Central frente a Atlético Tucumán

De los últimos 24 puntos jugados en su estadio, el Decano solo rescató 5, lo que representa una eficacia del 20,83 por ciento. Además, en esos 8 encuentros sin triunfos en casa, los de Falcioni anotaron apenas 5 goles y recibieron 8.

>> Leer más: Central fue el gran ganador de la fecha: Vélez perdió y el Canalla se ilusiona con la tabla anual

Como contrapunto de la pobre producción de los tucumanos como locales, Central es uno de los mejores visitantes del Clausura. Fuera de Arroyito, los de Almirón jugaron seis encuentros, con tres victorias (River, Barracas Central y Tigre), dos empates (Talleres y Banfield) y 1 sola caída (Belgrano).

En rodeo ajeno, Central lleva cinco juegos sin derrotas y cosechó 11 puntos sobre 18 posibles, lo que representa un 61,11% de eficacia. Con ese porcentaje, el equipo de Jorge Almirón es el tercer mejor visitante del torneo, detrás de Independiente e Instituto de Córdoba.

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