Encontraron muerta a una rosarina en una posada de la Costa Atlántica y su familia denuncia un crimen

Paola Vallejos tenía 36 años y fue hallada sin vida en un alojamiento de Costa Azul. La primera hipótesis apuntó a un suicidio, pero sus familiares la rechazan y exigen que se investigue un posible homicidio

La Posada de Chiche, donde la rosarina Paola Vallejos fue encontrada muerta el 8 de octubre

La Policía Bonaerense encontró muerta a Paola Vallejos, una rosarina de 36 años, que se hospedaba en una posada de Costa Azul ubicada en la avenida Costanera, entre Moreno y Sarmiento, en el partido de La Costa. El fallecimiento se constató el pasado jueves 8 de octubre y la primera hipótesis hablaba de un suicidio, aunque la familia negó esa versión y apuntó contra los titulares del hospedaje.

A través de las redes sociales, la familia de Vallejos reclamó que se investigue la muerte de la mujer, que se hospedaba en La Posada de Chiche, un alojamiento en el punto medio entre La Lucila del Mar y San Bernardo del Tuyú. Tras la denuncia mediática, la posada restringió sus publicaciones en Instagram.

"La mataron ahí adentro, la torturaron y le robaron su vida" , señaló la publicación que fue acompañada por una foto de Paola y un duro y crudo reclamo.

Paola Vallejos fue encontrada sin vida dentro de la Posada de Chiche. Según el relato de la familia, los titulares del hospedaje no se encontraban en el lugar y las autoridades no responden al sin fin de preguntas en torno a su muerte: " Tapan, dan vueltas con su cuerpo y no hay claridad. Son cómplices".

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La familia reclama por inconsistencias en la causa y la determinación de señalar rápidamente que se trataba de un suicidio. "Qué expliquen por qué tuvo que haber una segunda autopsia, si a simple vista se veía que fue un homicidio. ¿A quién están cuidando?", expresaron en otra publicación.

La víctima, explicaron en las redes sociales, era "hija, hermana, madre, tía, sobrina y prima" y sus allegados se presentaron como "el grito de auxilio de Paola y de todas las mujeres que quieren vivir libres, sin tener miedo".

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"Que los responsables hablen", exigieron en el fin del texto que señala como responsables a los posaderos. La causa por la muerte de Paola Vallejos está siendo investigada por el Departamento Judicial de Dolores. A pesar de las versiones de la familia, no trascendieron detalles oficiales de la causa del fallecimiento.