Estados Unidos ejecutará por fusilamiento a un militar y lo transmitirá en directo

La ejecución del exmayor del Ejército Nidal Hasan, que en 2009 mató a 13 soldados, está programada para el 3 de diciembre

La ejecución por un pelotón de fusilamiento de un exmayor del Ejército estadounidense será transmitida en directo, según indicó el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

La ejecución de Nidal Hasan, quien asesinó a tiros a 13 soldados estadounidenses desarmados en Fort Hood en 2009 e hirió a otros 32 uniformados, será transmitida en directo, según se confirmó luego de que el Pentágono anunció el primer fusilamiento militar en más de 60 años.

"Nos aseguraremos de que la gente pueda verlo, de que sea público", dijo Hegseth el jueves. "Porque la gente necesita entender que este tipo de cosas tienen graves consecuencias".

Hegseth dijo que Hasan tendrá "un pelotón de fusilamiento de soldados, como debe ser". Está programada para el 3 de diciembre en Fort Hood, Texas. Será la primera ejecución militar por fusilamiento desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Hasan, psiquiatra del ejército estadounidense originario de Virginia, admitió ante el tribunal ser responsable del tiroteo y pidió disculpas por "cualquier error". Durante un consejo de guerra en 2013 declaró que creía estar protegiendo a los musulmanes y a los talibanes en Afganistán.

Los asesinatos del 5 de noviembre de 2009 fueron el ataque no bélico más mortífero perpetrado contra una base militar estadounidense. El tiroteo tuvo lugar en un edificio médico abarrotado, donde los soldados que iban a ser desplegados esperaban revisiones médicas y vacunas.