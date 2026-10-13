Este miércoles, llega una nueva edición del Día del Juego y la Convivencia

La Municipalidad de Rosario, desde el proyecto La Ciudad de las Niñas y los Niños, invita a la ciudadanía a transformar el ritmo cotidiano

Este 14 de octubre se celebra un nuevo Día del Juego y la Convivencia en Rosario.

A casi 30 años de su primera edición, este miércoles se celebra un nuevo Día del Juego y la Convivencia , una propuesta que nació del primer Consejo de Niñas y Niños de la ciudad, en 1998, para que grandes y chicos puedan jugar en un día de actividad habitual.

Desde 1998, Rosario festeja el primer miércoles de octubre de cada año el Día del Juego y la Convivencia. Este 2026, la fecha cambió al segundo miércoles porque el anterior, 7 de octubre, coincidió con el asueto local por el Día de la Virgen del Rosario .

La historia de esta fecha se remonta al primer Consejo de Niñas y Niños de la ciudad , que presentó ante el Concejo Municipal el proyecto para declarar esta fecha estabecida por las infancias para que cada primer miércoles de octubre se abra un paréntesis en la rutina de la ciudad para jugar . La misma fue formalizada a través de la ordenanza Nº 6581/98.

El juego surge como una herramienta para afianzar vínculos y construir ciudadanía. Con la premisa "Aquí... allá... donde estemos, juguemos", desde la Municipalidad invitan a los rosarinos "a sumarse activamente como compinches, aliados, saliendo con la reposera a la vereda, trazando rayuelas con tizas en las baldosas y compartiendo el espacio con vecinas, vecinos, abuelas y abuelos".

Durante la jornada y en el marco de la Feria del Libro, habrá intervenciones en la explanada del Centro Cultural Roberto Fontanarrosa.