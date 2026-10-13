El tiempo en Rosario: miércoles con chaparrones antes de un jueves con más agua

La máxima no superaría los 20º y estaría en leve descenso hasta llegar el sábado a 16º

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles 14 de octubre en Rosario posibles lloviznas matutinas y hasta un 70 por ciento de probabilidades de chaparrones en la tarde, en la previa de un jueves con algunas chances de chaparrones vespertinos y un leve descenso de la temperatura máxima.

La madrugada del miércoles llega con vientos leves del este, un registro de 13º y cielo mayormente nublado. Para la mañana hay algunas chances de lloviznas, con las marcas trepando hasta 16º y viento intenso del este. En la tarde hay entre 40 y 70 por ciento de probabilidades de chaparrones con una máxima de 20º, y algo menos de posibilidades de chaparrones en la noche, cuando los termómetros marcarían 18º.

El jueves presenta bajas chances de chaparrones en la madrugada y en la tarde, y el resto de la jornada tendría cielo mayormente nublado. La temperatura oscilaría entre 19º y 13º.

El viernes estaría mayormente nublado, otra vez con 19º de máxima y 13º de mínima.

El sábado habría un descenso en los registros, con una máxima que no superaría los 16º y la mínima en 10º. El cielo estaría mayormente nublado.

El domingo tendría algunas mejoras en las condiciones, con cielo parcialmente nublado, 18º de máxima y 9º de mínima.

El lunes estaría parcialmente nublado con 20º de máxima y 11º de mínima.