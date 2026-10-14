Newell's y Central ya conocen los árbitros para los partidos de la fecha 13 del Clausura

Álvaro Carranza estará en la visita del Canalla ante Atlético Tucumán, mientras que Hernán Mastrángelo dirigirá el encuentro de la Lepra con Central Córdoba

Central y Newell's volverán a jugar en el marco de la fecha 13 del torneo Clausura. Tendrán enfrente a Atlético Tucumán y Central Córdoba, respectivamente, y para esos encuentros ambos clubes ya conocen a quiénes tendrán como árbitros . El Canalla jugará como visitante mientras que la Lepra será local.

Central será el primero de los dos equipos rosarinos en salir a la cancha. Por la zona B, el sábado desde las 20 se medirá con el Decano en el Monumental José Fierro de Tucumán.

Álvaro Carranza será el árbitro principal del encuentro , con la particularidad de que será la primera vez que lo dirija al conjunto de Arroyito. Este será recién el octavo partido que Carranza dirija por Liga Profesional, quien cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol del Ascenso.

El Canalla llega a este partido luego de vencer por 5-0 a Independiente Rivadavia, resultado que le permitió finalizar la fecha como líder de su zona.

Por su parte, en la zona A, Newell’s recibirá al Ferroviario el próximo lunes desde las 19. La Lepra viene de caer derrotado por la mínima ante Gimnasia de Mendoza como visitante. A pesar de la caída, el equipo dirigido por Frank Kudelka logró mantenerse en los puestos de playoffs.

Hernán Mastrángelo será quien imparta justicia en el Coloso Marcelo Bielsa. La última vez que Mastrángelo dirigió a Newell's fue justamente ante este mismo rival en el torneo Apertura de este año, donde logró un triunfo 3-1 en Santiago del Estero.

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Las ternas arbitrales de Newell's y Central para la fecha 13

Sábado 17 de octubre

20hs: Atlético Tucumán - Central

Árbitro: Álvaro Carranza

Árbitro Asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro Asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Mariano Ascensi

Lunes 19 de octubre

19hs: Newell's - Central Córdoba