La hija de Locomotora Castro contó el momento previo a su muerte: "Le dolía el pecho"

Quimey Castro precisó que se encontraba junto a su padre cuando se descompensó en el bingo de Morón y relató cómo fueron esos últimos minutos de vida

Quimey, una de las hijas de "Locomotora" Castro relató los últimos minutos previos a su fallecimiento

Jorge Locomotora Castro murió este miércoles, a los 59 años, tras sufrir una descompensación en un bingo de Morón , en la provincia de Buenos Aires. Su hija Quimey, quien lo acompañaba junto a su madre, relató lo que ocurrió durante los últimos minutos del excampeón mundial de boxeo.

"El fallecimiento de mi papá fue de manera natural, tuvo un infarto. Le empezó a doler el pecho y no lo pudo resistir, fue una cuestión de 15 minutos, nada más ", explicó la joven ante la prensa desde la puerta de su casa.

Según su testimonio, Castro comenzó a sentir molestias mientras compartían una salida familiar en la sala de juegos: "Estábamos bien y de repente me dijo: 'Voy al baño'". Cuando regresó, el exboxeador insistió con la molestia: "Me dijo 'me duele el pecho, me duele el pecho'".

En un primer momento, la joven reaccionó: "Le dije 'eso es porque fumás como un salvaje'", contó. Sin embargo, el cuadro empeoró: "Y me dijo 'me duele mucho hija'" . Ante esa situación, llamaron al personal de seguridad del bingo para que interviniera.

La hija del exboxeador explicó que trasladaron a Castro a una habitación privada, donde comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Luego llegó una ambulancia del Same, pero no lograron salvarlo.

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Qué dijo la hija de Castro sobre su estado de salud

Quimey señaló que su padre padecía diabetes y era insulinodependiente, aunque afirmó que no conocía otros problemas de salud. Según su testimonio, no tomaba otra medicación fuera de la que necesitaba por su condición, salvo en ocasiones en las que sentía molestias en la garganta por fumar.

La joven indicó además que la Policía Científica determinó que se trató de una muerte por causas naturales. Al momento de sus declaraciones, el cuerpo permanecía en la morgue para la realización de la autopsia.

En medio de la conmoción por la muerte del excampeón mundial, Quimey pidió respeto para los familiares: "Mi mamá está muy mal, así que respeto por favor, más por nosotros y por ella. Mi hermano está destruido. Queremos despedirlo en paz".

Quimey contó que su padre estaba entusiasmado con distintas iniciativas. "Estaba bien, muy contento con los proyectos de los comedores", dijo, y lamentó que no pudiera concretarlos.

Por último, su hija, una de los 15 que tuvo con distintas parejas, pidió que el público lo recuerde más allá de sus logros deportivos: "Quiero que se lo recuerde de la manera que lo recordamos todos. Él era bueno, así como era, no le importaba nada, si se mandaba un moco lo trataba de resolver y espero que se recuerde de la mejor manera posible".