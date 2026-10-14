La Capital | Ovación | Locomotora Castro

La hija de Locomotora Castro contó el momento previo a su muerte: "Le dolía el pecho"

Quimey Castro precisó que se encontraba junto a su padre cuando se descompensó en el bingo de Morón y relató cómo fueron esos últimos minutos de vida

14 de octubre 2026 · 12:22hs
Google Seguir a La Capital en Google
Quimey

Quimey, una de las hijas de "Locomotora" Castro relató los últimos minutos previos a su fallecimiento

Jorge Locomotora Castro murió este miércoles, a los 59 años, tras sufrir una descompensación en un bingo de Morón, en la provincia de Buenos Aires. Su hija Quimey, quien lo acompañaba junto a su madre, relató lo que ocurrió durante los últimos minutos del excampeón mundial de boxeo.

"El fallecimiento de mi papá fue de manera natural, tuvo un infarto. Le empezó a doler el pecho y no lo pudo resistir, fue una cuestión de 15 minutos, nada más", explicó la joven ante la prensa desde la puerta de su casa.

Según su testimonio, Castro comenzó a sentir molestias mientras compartían una salida familiar en la sala de juegos: "Estábamos bien y de repente me dijo: 'Voy al baño'". Cuando regresó, el exboxeador insistió con la molestia: "Me dijo 'me duele el pecho, me duele el pecho'".

En un primer momento, la joven reaccionó: "Le dije 'eso es porque fumás como un salvaje'", contó. Sin embargo, el cuadro empeoró: "Y me dijo 'me duele mucho hija'". Ante esa situación, llamaron al personal de seguridad del bingo para que interviniera.

La hija del exboxeador explicó que trasladaron a Castro a una habitación privada, donde comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Luego llegó una ambulancia del Same, pero no lograron salvarlo.

>> Leer más: La despedida de la novia de Locomotora Castro: "No sabés cuánto te vamos a necesitar"

Qué dijo la hija de Castro sobre su estado de salud

Quimey señaló que su padre padecía diabetes y era insulinodependiente, aunque afirmó que no conocía otros problemas de salud. Según su testimonio, no tomaba otra medicación fuera de la que necesitaba por su condición, salvo en ocasiones en las que sentía molestias en la garganta por fumar.

La joven indicó además que la Policía Científica determinó que se trató de una muerte por causas naturales. Al momento de sus declaraciones, el cuerpo permanecía en la morgue para la realización de la autopsia.

En medio de la conmoción por la muerte del excampeón mundial, Quimey pidió respeto para los familiares: "Mi mamá está muy mal, así que respeto por favor, más por nosotros y por ella. Mi hermano está destruido. Queremos despedirlo en paz".

Quimey contó que su padre estaba entusiasmado con distintas iniciativas. "Estaba bien, muy contento con los proyectos de los comedores", dijo, y lamentó que no pudiera concretarlos.

Por último, su hija, una de los 15 que tuvo con distintas parejas, pidió que el público lo recuerde más allá de sus logros deportivos: "Quiero que se lo recuerde de la manera que lo recordamos todos. Él era bueno, así como era, no le importaba nada, si se mandaba un moco lo trataba de resolver y espero que se recuerde de la mejor manera posible".

¿Encontraste un error en esta nota?

Reportalo
Noticias relacionadas
Lisandro Martínez fue duro con la dirigencia de Manchester United tras la derrota en Champions League.

Las duras declaraciones de Lisandro Martínez que abrieron un escándalo en Manchester United

Nayla Paulochenka y Delfina Marshall, dos representantes de la FST presentes en el Nacional salteño de tenis.

Tenis: la comitiva santafesina dijo presente en la tierra de Güemes

Los jugadores de la selección argentina se enfrentaron en la Champions League.

El caliente cruce de dos jugadores de la selección argentina en la Champions League

Hernán Mastrángelo impartirá justicia en Newells, mientras que Álvaro Carranza estará en el encuentro de Central

Newell's y Central ya conocen los árbitros para los partidos de la fecha 13 del Clausura

Las más leídas

Escándalo judicial con una herencia millonaria, 80 audios y jueza suspendida

Escándalo judicial con una herencia millonaria, 80 audios y jueza suspendida

Estafas con paquetes turísticos: cómo operaba la pareja acusada

Estafas con paquetes turísticos: cómo operaba la pareja acusada

Hallaron muerta a una rosarina en la Costa Atlántica y su familia denuncia un crimen

Hallaron muerta a una rosarina en la Costa Atlántica y su familia denuncia un crimen

Peatonal San Martín se transformará en un gran museo a cielo abierto

Peatonal San Martín se transformará en un gran museo a cielo abierto

Lo último

La herramienta de Pami que puede salvar a los jubilados ante una emergencia

La herramienta de Pami que puede salvar a los jubilados ante una emergencia

La cárcel federal de Coronda Fe encabezó el aumento de presos en todo el país

La cárcel federal de Coronda Fe encabezó el aumento de presos en todo el país

Daniel Escalante recorrió seis empresas de Roldán para conocer sobre sus inversiones y proyectos para la ciudad

Daniel Escalante recorrió seis empresas de Roldán para conocer sobre sus inversiones y proyectos para la ciudad

El crimen al azar del músico Jimi Altamirano, clave en el juicio a la banda de Pablo Camino

El asesinato ocurrido en febrero de 2023 comenzó a ser juzgado junto a otros tres homicidios en el marco de un conflicto interno en la banda Los Monos

El crimen al azar del músico Jimi Altamirano, clave en el juicio a la banda de Pablo Camino

Por Martín Stoianovich
Acuamación de mascotas: cómo funciona la cremación con agua que buscan regular en Rosario

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Acuamación de mascotas: cómo funciona la "cremación con agua" que buscan regular en Rosario

Peatonal San Martín se transformará en un gran museo a cielo abierto
La Ciudad

Peatonal San Martín se transformará en un gran museo a cielo abierto

La cárcel federal de Coronda Fe encabezó el aumento de presos en todo el país
Policiales

La cárcel federal de Coronda Fe encabezó el aumento de presos en todo el país

Rosario será sede de un encuentro internacional sobre ovnis: qué revelaciones prometen sus expertos

Por Miguel Pisano

Rosario será sede de un encuentro internacional sobre ovnis: qué revelaciones prometen sus expertos

Red Hot Chilli Peppers en Rosario: Central sólo alquiló el estadio y Banco Macro se desvinculó
Zoom

Red Hot Chilli Peppers en Rosario: Central sólo "alquiló el estadio" y Banco Macro se desvinculó

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Escándalo judicial con una herencia millonaria, 80 audios y jueza suspendida

Escándalo judicial con una herencia millonaria, 80 audios y jueza suspendida

Estafas con paquetes turísticos: cómo operaba la pareja acusada

Estafas con paquetes turísticos: cómo operaba la pareja acusada

Hallaron muerta a una rosarina en la Costa Atlántica y su familia denuncia un crimen

Hallaron muerta a una rosarina en la Costa Atlántica y su familia denuncia un crimen

Peatonal San Martín se transformará en un gran museo a cielo abierto

Peatonal San Martín se transformará en un gran museo a cielo abierto

Se viene otro clásico: Central y Newells jugarán por un lugar en la final de la Copa Santa Fe

Se viene otro clásico: Central y Newell's jugarán por un lugar en la final de la Copa Santa Fe

Ovación
Tenis: la comitiva santafesina dijo presente en la tierra de Güemes

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: la comitiva santafesina dijo presente en la tierra de Güemes

Tenis: la comitiva santafesina dijo presente en la tierra de Güemes

Tenis: la comitiva santafesina dijo presente en la tierra de Güemes

La hija de Locomotora Castro contó el momento previo a su muerte: Le dolía el pecho

La hija de Locomotora Castro contó el momento previo a su muerte: "Le dolía el pecho"

El caliente cruce de dos jugadores de la selección argentina en la Champions League

El caliente cruce de dos jugadores de la selección argentina en la Champions League

Policiales
La cárcel federal de Coronda Fe encabezó el aumento de presos en todo el país
Policiales

La cárcel federal de Coronda Fe encabezó el aumento de presos en todo el país

El crimen al azar del músico Jimi Altamirano, clave en el juicio a la banda de Pablo Camino

El crimen al azar del músico Jimi Altamirano, clave en el juicio a la banda de Pablo Camino

Femicidio de una rosarina en San Juan: advierten sobre un intento de desviar la investigación

Femicidio de una rosarina en San Juan: advierten sobre un intento de desviar la investigación

Sospechoso incendio de tres motos en el patio de una comisaría de Santa Fe

Sospechoso incendio de tres motos en el patio de una comisaría de Santa Fe

La Ciudad
Rosario será sede de un encuentro internacional sobre ovnis: qué revelaciones prometen sus expertos

Por Miguel Pisano

Rosario será sede de un encuentro internacional sobre ovnis: qué revelaciones prometen sus expertos

Invitan a un taller gratuito de comunicación ambiental y sostenibilidad

Invitan a un taller gratuito de comunicación ambiental y sostenibilidad

Entre cuentos, juegos y escondites: los más chicos tienen su lugar en la Feria del Libro

Entre cuentos, juegos y escondites: los más chicos tienen su lugar en la Feria del Libro

Acuamación de mascotas: cómo funciona la cremación con agua que buscan regular en Rosario

Acuamación de mascotas: cómo funciona la "cremación con agua" que buscan regular en Rosario

Detuvieron a Came, buscado por el crimen de un joven en un barrio de Alvear
Policiales

Detuvieron a Came, buscado por el crimen de un joven en un barrio de Alvear

Apropiación de bebés: reprogramaron la declaración indagatoria de la partera Dolly
La Ciudad

Apropiación de bebés: reprogramaron la declaración indagatoria de la partera Dolly

Granos: el maíz sostiene las ventas y el trigo enfrenta el desafío de la nueva cosecha
Agro

Granos: el maíz sostiene las ventas y el trigo enfrenta el desafío de la nueva cosecha

Hallaron muerta a una rosarina en la Costa Atlántica y su familia denuncia un crimen
Policiales

Hallaron muerta a una rosarina en la Costa Atlántica y su familia denuncia un crimen

El tiempo en Rosario: miércoles con chaparrones y un jueves con más agua
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con chaparrones y un jueves con más agua

Se profundiza el conflicto en la UNR con tomas de facultades y clases públicas
La Ciudad

Se profundiza el conflicto en la UNR con tomas de facultades y clases públicas

Femicidio de Bárbara Aragón en Rosario: despedidas, bronca y reclamo de justicia
Policiales

Femicidio de Bárbara Aragón en Rosario: despedidas, bronca y reclamo de justicia

Estafas con paquetes turísticos: cómo operaba la pareja acusada
Policiales

Estafas con paquetes turísticos: cómo operaba la pareja acusada

Escándalo judicial con una herencia millonaria, 80 audios y jueza suspendida
La Ciudad

Escándalo judicial con una herencia millonaria, 80 audios y jueza suspendida

La inflación de septiembre se aceleró: se acercó al 2 % y acumula un alza de 23,6 % en el año
Economía

La inflación de septiembre se aceleró: se acercó al 2 % y acumula un alza de 23,6 % en el año

Bochazo: Schmuck niega las acusaciones de La Libertad Avanza
Política

Bochazo: Schmuck niega las acusaciones de La Libertad Avanza

Seis muertos en México por el paso de un huracán y una tormenta tropical
Información General

Seis muertos en México por el paso de un huracán y una tormenta tropical

Por qué las grandes marcas de autos abandonan las pantallas táctiles
Información General

Por qué las grandes marcas de autos abandonan las pantallas táctiles

Santiago Siri, experto en IA: El humano encuentra dónde es indispensable
Zoom

Santiago Siri, experto en IA: "El humano encuentra dónde es indispensable"

Investigan a dos adolescentes por un robot que manoseó a una chica
Información General

Investigan a dos adolescentes por un robot que manoseó a una chica

Empalme Graneros: ¿quién es el expolicía detenido por el femicidio?
Policiales

Empalme Graneros: ¿quién es el expolicía detenido por el femicidio?

Arca puso el foco en OnlyFans y empieza a mirar con ganas a las creadoras
Economía

Arca puso el foco en OnlyFans y empieza a mirar con ganas a las creadoras

Asalto en barrio Godoy: abusaron de una mujer y la amenazaron de muerte
Policiales

Asalto en barrio Godoy: abusaron de una mujer y la amenazaron de muerte

Realizaron una cesárea de urgencia a la embarazada que sufrió quemaduras
Policiales

Realizaron una cesárea de urgencia a la embarazada que sufrió quemaduras

Santa Fe renovó la web de los más buscados: cómo consultar las recompensas
Policiales

Santa Fe renovó la web de los más buscados: cómo consultar las recompensas