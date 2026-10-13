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El papa León XIV ya fue internado en Roma para una operación por un nódulo pulmonar

El pontífice será operado en el hospital Gemelli, en Roma. El nódulo fue detectado en un chequeo de rutina y se prevé que permanezca internado siete días

13 de octubre 2026 · 09:28hs
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El mundo sigue de cerca la salud de Leín XIV

El mundo sigue de cerca la salud de Leín XIV

El papa León XIV fue internado este martes en el hospital universitario Agostino Gemelli, en Roma, donde será operado para tratar un nódulo pulmonar detectado durante un chequeo de rutina. La intervención estaba prevista para esta tarde y, según informó el Vaticano, estará a cargo de un equipo de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora.

La Sala de Prensa de la Santa Sede confirmó el ingreso del pontífice mediante un comunicado. También anticipó que brindará más información sobre su evolución durante la tarde.

León XIV, de 71 años, había anunciado el problema de salud durante el Ángelus del domingo. En esa oportunidad, explicó que el nódulo se encontraba en un “estado inicial y bien localizado”, una descripción que generó expectativas de que la intervención pudiera resolverse sin mayores complicaciones. Sin embargo, los detalles médicos de la cirugía y su evolución posterior quedarán sujetos a los partes oficiales.

El Vaticano prevé que el Papa permanezca internado durante siete días. Por ese motivo, fueron suspendidas sus audiencias hasta el martes 20 de octubre.

Cómo será la operación del papa León XIV

La intervención estará a cargo de un equipo de siete personas encabezado por Stefano Margaritora. También acompañarán al pontífice su médico personal, Luigi Carbone, y el enfermero Massimiliano Strappetti, quien estuvo cerca de Francisco durante sus últimos años y continúa al servicio del Vaticano.

El especialista Andrea dell’Amore, jefe de cirugía torácica del hospital universitario de Padua, estimó en declaraciones al diario italiano La Repubblica que podría utilizarse una técnica mínimamente invasiva, mediante un robot o una sonda. Según su evaluación, la operación podría durar alrededor de una hora y media, aunque todavía no se habían difundido detalles oficiales sobre el procedimiento elegido.

>> Leer más: A un mes de su visita a Argentina, el Papa León XIV será operado por un nódulo pulmonar

León XIV ingresó por la puerta principal del hospital, donde fue recibido por autoridades de la institución. Las imágenes difundidas desde Roma lo mostraron sonriente al llegar, mientras fieles y periodistas aguardaban novedades sobre su estado de salud.

El pontífice quedó alojado en el décimo piso del Gemelli. Según medios italianos, no ocupará el departamento que utilizaron en su momento Juan Pablo II y Francisco, ya que ese espacio se encuentra en obras de remodelación.

El viaje a América Latina, entre las prioridades del Papa

La operación también genera atención por su cercanía con el viaje internacional que León XIV tiene previsto realizar entre el 6 y el 17 de noviembre, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

El cardenal japonés Isao Kikuchi, presidente de Cáritas Internationalis y arzobispo de Tokio, contó que había conversado con el pontífice el lunes por la mañana. Según relató en sus redes sociales, León XIV le transmitió tranquilidad y le explicó que decidió someterse a la intervención cuanto antes para no modificar su agenda de viaje.

“Aunque me aseguró que es una operación menor y que no siente nada malo en su cuerpo, dijo que decidió someterse lo antes posible a la intervención para no cambiar su plan de visita a América Latina”, escribió Kikuchi.

>>Leer más: Un dirigente empresario rosarino llevó al Papa León XIV la voz de las pymes argentinas

Por ahora, la continuidad de ese recorrido dependerá de la evolución del Papa y de las indicaciones médicas durante la recuperación.

La preocupación en el Vaticano y los mensajes de apoyo

La noticia de la internación sorprendió a integrantes de la Santa Sede, que describían al pontífice como una persona activa. León XIV suele dedicar una jornada semanal a realizar actividad física en Castel Gandolfo e incluso incorporó un gimnasio a su departamento del Palacio Apostólico.

El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, reconoció que el anuncio fue inesperado. “Fue un baldazo de agua helada”, expresó, según consignó Vatican News.

Parolin explicó que había conversado con León XIV el lunes por la noche y destacó la serenidad con la que el pontífice afrontó la situación. También manifestó confianza en que la detección temprana permita resolver el problema de salud lo antes posible.

>> Leer más: El Papa León XIV será operado este martes en el Hospital Gemelli

“Normalmente cuando estas cosas se detectan a tiempo, se consiguen resolver”, señaló el secretario de Estado, quien pidió acompañar al Papa con oraciones y muestras de afecto.

Además, los 115 presidentes de conferencias episcopales de distintos países, junto con cardenales y otros participantes de un encuentro convocado por León XIV sobre la exhortación Amoris laetitia, le enviaron un mensaje de apoyo. El pontífice debió cancelar su participación presencial debido a la operación.

“Lo acompañamos con nuestra oración, deseándole una pronta recuperación y encomendándolo al Señor, junto con todos aquellos que cuidarán de usted”, expresaron en la carta. Entre los participantes del encuentro se encuentra el arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo.

Mientras el Papa permanece internado, el Vaticano espera informar sobre el resultado de la intervención y los pasos siguientes de su recuperación. La evolución médica será determinante tanto para su agenda inmediata como para el viaje a América Latina previsto para noviembre.

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