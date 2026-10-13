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Santa Fe renovó la web de los más buscados: cómo consultar las recompensas y aportar datos

La plataforma reúne datos de prófugos, pedidos de paradero y recompensas vigentes. Desde su implementación, detuvieron a 16 personas de alta peligrosidad

13 de octubre 2026 · 11:24hs
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Santa Fe pagó $92 millones por datos que ayudaron a detener a 16 prófugos

Santa Fe pagó $92 millones por datos que ayudaron a detener a 16 prófugos

El gobierno de Santa Fe renovó la página web de las personas más buscadas con el objetivo de facilitar la localización de prófugos y promover la colaboración ciudadana en investigaciones judiciales. La plataforma del Ministerio de Justicia y Seguridad concentra información sobre personas requeridas por la Justicia, recompensas vigentes y pedidos de paradero.

Según informó la provincia, desde la puesta en marcha de esta política fueron detenidas 16 personas consideradas de alta peligrosidad. Además, se abonaron $92 millones en recompensas a quienes aportaron información relevante para las investigaciones.

El sitio actualizado permite consultar los datos de las personas buscadas, conocer las recompensas ofrecidas y acceder a los canales habilitados para brindar información. También incorpora los pedidos de paradero, que antes estaban ubicados en otra sección de la página, y una opción para compartir directamente los datos por WhatsApp.

Cómo funciona el sistema de recompensas en Santa Fe

La secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Georgina Orciani, explicó que la política de recompensas forma parte de las acciones impulsadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad para identificar y localizar a personas que cometieron delitos y ponerlas a disposición de la Justicia.

Orciani administra el fondo de recompensas junto con Lucía Masneri, secretaria de Asuntos Penales. Esta última señaló que el rediseño busca hacer más sencilla la navegación y ordenar la información disponible para que la ciudadanía pueda encontrar rápidamente los datos necesarios.

>> Leer más: Matías Gazzani, el prófugo por el que ofrecen millones y solo aparece mencionado en banderas

La funcionaria también detalló cómo se determina el pago de una recompensa. La información aportada es analizada por la Fiscalía y el fiscal responsable de cada causa evalúa si el dato fue útil para la investigación y si corresponde otorgar el dinero ofrecido.

Cuando se autoriza el pago, el Ministerio de Justicia y Seguridad lo realiza en efectivo. Según precisó Masneri, el mecanismo permite que la persona que aportó información no tenga que exponer su identidad dentro del sistema bancario.

Dónde aportar información sobre personas buscadas

Quienes tengan datos que puedan contribuir a una investigación pueden comunicarse a través de los canales habilitados por las autoridades:

La provincia destacó que el sistema de recompensas complementa el trabajo policial y judicial. La actualización de la plataforma apunta a mejorar el acceso a la información y facilitar la participación ciudadana en la búsqueda de personas prófugas y el avance de las investigaciones.

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