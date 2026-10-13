Violento asalto en barrio Godoy: abusaron de una mujer y la amenazaron de muerte

Al menos dos delincuentes entraron a una casa de la zona oeste, golpearon a una mujer y abusaron sexualmente de ella. Le robaron dinero, un celular y las llaves

Una mujer de 56 años fue víctima de un violento asalto durante la madrugada de este lunes en su vivienda de Lía Bauman al 7900 en barrio Godoy. Al menos dos delincuentes ingresaron a la casa, la golpearon, abusaron sexualmente de ella y escaparon con $30.000, un teléfono celular y las llaves del domicilio.

El hecho ocurrió alrededor de las 2.30, cuando la mujer dormía y escuchó ruidos extraños dentro de la propiedad. Al levantarse, advirtió que la luz de la cocina estaba encendida y descubrió que había dos hombres en el interior de la casa, uno en su habitación y otro en la cocina comedor. Ambos vestían ropa oscura.

Según la información que trascendió, uno de los intrusos comenzó a exigirle dinero. La víctima les explicó que no tenía ahorros y que solo contaba con $30.000. En ese momento, la situación se volvió más violenta.

Los delincuentes agredieron físicamente a la mujer y uno de ellos la atacó sexualmente. Durante el asalto, también le ataron las manos y le colocaron un cable alrededor del cuello.

Después de robarle el dinero, el celular y las llaves de la vivienda, los agresores escaparon. Antes de irse, la amenazaron de muerte y le advirtieron que regresarían para matarla si llamaba a la Policía.

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La mujer logró liberarse de las ataduras y salió a la calle para pedir ayuda a los gritos. Fueron los vecinos quienes le brindaron la primera asistencia y contención, en medio del estado de shock que atravesaba por lo sucedido.

Los habitantes del barrio señalaron que la mujer vive en esa cuadra, en las inmediaciones de la calle Rivarola y cerca de un descampado. También indicaron que la vivienda habría sido blanco de intentos de robo anteriores.