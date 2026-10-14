Femicidio de una rosarina en San Juan: advierten sobre un intento de desviar la investigación

A un mes del crimen, Elio, hermano de Camila Vecchiarello, dijo que el acusado "intentó armar una coartada, pero todo se le fue de las manos"

Femicidio en San Juan. La joven rosarina Camila Vecchiarello, quien estaba embarazada, fue apuñalada y por el crimen está acusado su esposo

Este martes se cumplió un mes del femicidio de Camila Vecchiarello, la joven rosarina que aspiraba a ingresar a Gendarmería y fue asesinada apuñaladas en San Juan por su esposo Carlos Riveros, quien está preso e irá a juicio como autor material. Familiares de la víctima sospechan que el imputado habría intentado desviar la investigación, inventando una denuncia contra otro hombre.

Elio, uno de los hermanos de Camilia, reveló este miércoles que la Justicia de San Juan realiza pericias sobre el teléfono celular y la computadora notebook de la joven, porque se sospecha que Riveros habría inventado una denuncia por violencia de género en contra de otro hombre que tuvo un vínculo con la joven con la intención de desviar la investigación.

En declaraciones a LT8, Elio señaló que en la computadora de su hermana habría una denuncia que habría hecho Riveros haciéndose pasar ella ." Al parecer, Riveros hizo esto con premeditación antes de llevar a cabo el femicidio de mi hermana, y la sospecha que tenemos es que Rivero planificó eso para inculpar a un compañero", sostuvo.

Vecchiarello contó que su hermana tuvo un encuentro con la persona que sería denunciada días después del supuesto incidente que se quiso inventar. "Es evidente que Riveros no tenía la fecha clave y mencionó un día que al final resultó ser incorrecto. Además, hay un montón de contradicciones en la denuncia", precisó.

"Por un montón de inconsistencias que se mencionan en la denuncia, nosotros creemos que esa persona no tuvo nada que ver. Pero la Fiscalía igualmente está investigando a esa persona, de apellido Díaz. Para nosotros, Riveros quiso inculpar a ese muchacho y armar una coartada, pero se le fue todo de las manos. Igualmente, nosotros no ponemos las manos en el fuego por nadie", subrayó Elio.

Carlos Riveros, el acusado por el femicidio de la joven rosarina Camila Vecchiarello

"Todo está bajo investigación. No sabemos qué información puede haber en los dispositivos de Camila y ni en el celular de Riveros. Hay que esperar los resultados de las pericias", agregó Elio.

La marcha de la investigación en San Juan

Al ser consultado sobre la marcha de la investigación a un mes del crimen, Elio se manifestó conforme en líneas generales. "El juez le dio a la Fiscalía un año para encontrar pruebas para dejar en claro que fue un femicidio cometido con una alevosía terrible. Riveros tuvo que saber que mi hermana estaba embarazada. Nosotros, toda la familia, estamos consternados porque Camila no nos había contado nada aún. No sabemos qué pudo haber desatado semejante agresión".

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"Todas nuestras dudas se van a disipar cuando se conozca toda la información que había en los dispositivos de Camila y de Riveros. En este momento, estamos con mucha incertidumbre. La Fiscalía está trabajando muy bien, nos tienen informados de todo. Fiscalía quiere ser implacable con la carátula de femicidio", subrayó Elio Vecchiarello.