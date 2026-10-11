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Otra vez atentaron con un misil contra el aeropuerto de la capital de Arabia Saudita

Ocurrió un día después de que un misil alcanzara la misma terminal y matara al menos a 12 personas

11 de octubre 2026 · 22:51hs
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Otra vez atentaron con un misil contra el aeropuerto de la capital de Arabia Saudita

Un proyectil impactó este domingo una terminal de pasajeros del aeropuerto internacional de Riad, un día después de que un misil alcanzara la misma terminal y matara al menos a 12 personas, según detalló la coalición liderada por Arabia Saudita que combate en Yemen a los rebeldes hutíes respaldados por Irán. Los hutíes se atribuyeron esos ataques y otros.

Las autoridades saudíes indicaron que hubo heridos en el asalto más reciente contra el complejo del Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en las terminales 3 y 4 para vuelos nacionales. El aeropuerto —que fue alcanzado cuatro veces en los últimos cinco días— estuvo cerrado desde el ataque del sábado, el más mortífero desde que comenzó la guerra de Estados Unidos con Irán. Otras 300 personas resultaron heridas, algunas de gravedad.

La marcada escalada en este nuevo frente de la guerra amenaza con generar a una mayor participación militar de Estados Unidos. El presidente Donald Trump dijo que evalúa la posibilidad sumarse a la lucha contra los hutíes.

La embajada de India en Arabia Saudí reportó que uno de sus ciudadanos murió el domingo por las heridas sufridas en el ataque del sábado, lo que elevaría el saldo a 13. Las autoridades saudíes dijeron más tarde, sin entrar en detalles, que también fue alcanzado el Aeropuerto Internacional Rey Fahd, en la ciudad de Damma, cerca de Baréin y Qatar.

El ataque más reciente en Riad se produjo poco después de que los hutíes afirmaran que el aeropuerto de la capital yemení Saná, controlada por los rebeldes, había sido atacado de nuevo, y culparan a los saudíes. El canal de televisión Al-Masirah, dirigido por los hutíes, anunció sobre nuevos ataques contra Saná y culpó a Arabia Saudita.

Lo que vuelve a estar en juego en esta escalada son los suministros y los precios mundiales del petróleo, así como el transporte marítimo comercial a través de una vía navegable alternativa crucial al estrecho de Ormuz, amenazado por Irán, además de los civiles y la aviación en toda la región.

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