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Red Hot Chilli Peppers en Rosario: Central sólo "alquiló el estadio" y Banco Macro se desvinculó

Dos de las instituciones que acompañaron el anuncio del show, luego desmentido por la banda, se desmarcaron de la organización

14 de octubre 2026 · 10:38hs
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Rosario Central y el Banco Macro se desmarcaron del anuncio de Red Hot Chilli Peppers en Rosario

Rosario Central y el Banco Macro se desmarcaron del anuncio de Red Hot Chilli Peppers en Rosario

El anuncio de un mega festival en el Gigante de Arroyito encabezado por los Red Hot Chilli Peppers terminó en una sospecha de estafa. El club Rosario Central, la ticketera Entrada Uno y el Banco Macro acompañaron este martes el lanzamiento del Music Gol Festival, organizado por la productora Underdog Entertainment Argentina. Tras varias horas de dudas y sospechas, la banda principal aclaró en redes que no serían parte del line up.

El show estaba anunciado para el 12 de junio de 2027, con la presencia de los Happy Mondays, The Human League y más artistas a confirmar. La preventa a través del Macro comenzaría el jueves 15 de octubre y la venta general el viernes.

El evento y sus dimensiones generaron escepticismo en el público. El hecho de que el show estuviera movilizado por una productora nueva y sin referencias en la escena apoyó los temores. Rosario Central confirmó ayer el evento a La Capital, aunque no dieron más detalles sobre el detrás de escena de la organización. Tras la desmentida de los Chilli Peppers, y a última hora del día, el club retiró la publicación de sus redes.

>> Leer más: Red Hot Chili Peppers desmintió que tenga planeado tocar en Rosario

Este miércoles por la mañana, desde la dirigencia del club hablaron con este medio y aseguraron que la productora todavía no se comunicó con ellos. "No somos organizadores, solo alquilamos el estadio como hacemos en Copa Argentina", afirmaron. En ese sentido, subrayaron que en el contrato de locación no estaba prevista la presentación de ningún artista en particular, y por lo tanto se encuentra vigente. Cobraron la mitad de ese acuerdo a través de un cheque, y esperan el resarcimiento correspondiente en caso de que el evento no ocurra.

Respecto de haber acompañado la publicación de Instagram, dijeron que se trató de "un acto de buena fe y reciprocidad" con la organización, y que finalmente decidieron bajarla "por las dudas", aunque la participación del club no está relacionada a la producción o la confirmación de la grilla.

A su vez, insistieron en que Central es "un club de fútbol" y la gestión actual priorizó siempre esa faceta, por eso este hubiera sido el primer espectáculo no deportivo que alojaran. Dijeron que el evento en principio se presentaba como un "festival buenísimo", y que permitiría recaudar "más que un simple recital". También aclararon que no son de ninguna manera "socios" del show, como sí se presentaron las otras dos instituciones vinculadas, la ticketera EntradaUno y Banco Macro (que figuraban en el flyer, el cual ya fue bajado de redes).

Adelantaron que este miércoles al mediodía habrá una reunión de la dirigencia, pero que descartan a priori emitir un comunicado para no darle mayor entidad a la participación o responsabilidad del club sobre el evento. En este sentido,

Por su parte, en diálogo con medios locales, el gerente general de Central, Javier Sola, que tiene experiencia en gestión de espectáculos desde clubes de fútbol por haber trabajado en Vélez, dijo que la institución alquiló "el estadio para un recital", sin saber quién iba a ser el artista principal (por cuestiones de confidencialidad de contratos alegados por la productora), y que ya cobraron el 50% del monto acordado.

El contrato de locación fue establecido con una sociedad llamada Underdog Entertainment (creada en 2018 y con base en la Ciudad de Buenos Aires), a través del empresario Gonzalo Entenza. El representante del club aseguró que van a intimar a la productora en cuestión (a la cual no se le conocen otros eventos anteriores) y que se retirará del evento si no muestran los contratos con los artistas anunciados.

El desmarque de Banco Macro

Tras los cuestionamientos públicos, el Banco Macro lanzó este miércoles por la mañana un comunicado en sus redes oficiales, desvinculándose del evento: "Banco Macro no organiza ni patrocina el festival Music Gol Festival ni a los artistas anunciados. Su participación se limitaba a ofrecer beneficios de preventa y financiación con sus tarjetas. La organización del evento, la confirmación de los artistas y el cumplimiento de la programación son responsabilidad de la organización y su productora. La prioridad de Banco Macro es y será siempre cuidar a los clientes. Por eso, ante los hechos de público conocimiento hemos decidido no facilitar las cuotas en dicho festival, del cual no teníamos conocimiento alguno de dicha organización. Banco Macro canceló su participación del beneficio de cuotas previo a la preventa de tickets".

Dudas, incredulidad y un line up sospechoso

El desembarco de la banda en Rosario hubiera sido histórico hasta tal punto que incluso las primeras reacciones fueron de total incredulidad. El hecho de que además el show esté movilizado por Underdog Entertainment, una productora nueva y sin referencias en la escena, apoyó los temores de que se tratase de una noticia falsa o una estafa.

>> Leer más: Central anunció un show de Red Hot Chili Peppers en el Gigante

Otro sustento del escepticismo es que los Red Hot Chilli Peppers no tocan en vivo desde un concierto a beneficio por los incendios en California de comienzos de 2025, y están abocados a la grabación de un nuevo disco; todavía no tienen anunciada una gira y mucho menos fechas internacionales para 2027. Además, sería en pleno invierno austral, que es temporada alta de festivales de verano en el hemisferio norte y por lo tanto los números internacionales suelen tener sus agendas comprometidas a ese circuito.

Las visitas de este calibre suelen pasar obligadamente por Buenos Aires, salvo alguna excepción como fue la fallida visita de Aerosmith también al Gigante en 2017, la cual finalmente no se concretó. Por este motivo, la noticia se hizo eco rápidamente en medios nacionales y de distintos países Sudamérica, donde se comunicó todavía con cierta cautela.

A su vez, resultó curioso el line up, donde una banda de la popularidad de los Peppers se cruza con los británicos Happy Mondays y The Human League, dos propuestas que llegan desde finales de los setenta y principios de los ochenta, con sonidos muy distintos entre sí y un número menos masivo (aunque entusiasta) de seguidores.

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