El príncipe Harry de Gran Bretaña observa a Steve Arnold, quien ha competido en los Juegos Invictus, mientras camina en el laboratorio de trabajo de marcha durante una visita al Centro de Estudios de Lesiones por Explosión en el Imperial College de Londres, en Londres, el miércoles 10 de septiembre de 2025. (Suzanne Plunkett, Pool Photo vía AP)
La policía hace guardia frente a la Corte Suprema durante la fase de veredicto y sentencia de un juicio contra los acusados de un supuesto complot golpista para mantener en el cargo al expresidente brasileño Jair Bolsonaro tras su derrota electoral de 2022, en Brasilia, Brasil, el miércoles 10 de septiembre de 2025. (Foto AP/Eraldo Peres)
La artista de performance Holok Chen reunió a varios colegas de la comunidad queer para bordar una bandera arcoíris en Hong Kong, el miércoles 10 de septiembre de 2025. (Foto AP/Chan Long Hei)
Agentes de policía bloquean una calle mientras manifestantes marchan en una protesta contra la "Operación Midway Blitz" y la presencia del ICE, el martes 9 de septiembre de 2025 en Chicago. (Foto AP/Erin Hooley)
El presidente Donald Trump llega a cenar a un restaurante cerca de la Casa Blanca, el martes 9 de septiembre de 2025, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon)
Manifestantes del movimiento "Bloquear todo" marchan durante una manifestación en Estrasburgo, este de Francia, el miércoles 10 de septiembre de 2025. (Foto AP/Pascal Bastien)
La policía nepalesa monta guardia mientras el humo se eleva desde el hotel Hilton incendiado en Katmandú, Nepal, el miércoles 10 de septiembre de 2025. (Foto AP/Niranjan Shrestha)
El prototipo Volkswagen ID.CROSS se exhibe en el stand de Volkswagen durante la inauguración del Salón Internacional del Automóvil (IAA Mobility) en Múnich, Alemania, el miércoles 10 de septiembre de 2025. (Sven Hoppe/dpa vía AP)
Los robotaxis de Amazon-Zoox comienzan a ofrecer viajes gratuitos por zonas de Las Vegas como parte del lanzamiento de su servicio de vehículos sin conductor. (Zoox Inc. vía AP)
Un robot, una cabina aérea y vehículos del fabricante chino de automóviles XPENG se exhiben durante el Salón Internacional del Automóvil (IAA Mobility) en Múnich, Alemania, el miércoles 10 de septiembre de 2025. (Sven Hoppe/dpa vía AP)
Vehículos quemados en la oficina vandalizada del Departamento de Carreteras en Katmandú, Nepal, el miércoles 10 de septiembre de 2025. (Foto AP/Niranjan Shrestha)
Residencia del presidente de Nepal, Ram Chandra Poudel, tras ser incendiada por manifestantes durante una protesta contra la prohibición de las redes sociales y la corrupción en Katmandú, Nepal, el martes 9 de septiembre de 2025. (Foto AP/Prabin Ranabhat)
El ministro de Estado para Europa, Stephen Doughty (segundo desde la derecha), el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, y su compañera, Anna, caminan durante las celebraciones del Día Nacional en el territorio disputado de Gibraltar el miércoles 10 de septiembre de 2025. (Foto AP/Marcos Moreno)
Agentes de la policía antidisturbios se posicionan frente a un restaurante en llamas durante el movimiento de protesta «Bloquons Tout» (Bloqueen todo) en París, Francia, el miércoles 10 de septiembre de 2025. (Foto AP/Thibault Camus)