El tiempo en Rosario: un miércoles con más calorcito aunque con algunas nubes

La temperatura máxima llegaría a 24º y en la previa del fin de semana se mantendría en 23º

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles en Rosario cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 24º, en una semana donde se anticipan condiciones primaverales.

La madrugada del miércoles llega con vientos moderados del noreste, un registro de 13º y cielo parcialmente nublado que se mantendría hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 10º. Para la tarde se espera que siga estando parcialmente nublado, con una máxima de 24º bajando a 18º en la noche.

El jueves estaría entre despejado y algo nublado, con un leve descenso de la máxima a 23º y la mínima manteniéndose en 10º.

Para el viernes anticipan pocos cambios en las condiciones: máxima de 23º, mínima de 10º y cielo parcialmente nublado.

El sábado podría haber más nubes, con un descenso en los termómetros: 20º de máxima y 7º de mínima.

El domingo habría una recuperación, con temperaturas entre 23º y 11º aunque el cielo continuaría mayormente nublado.

El lunes tendría otra vez cielo nublado, 22º de máxima y 10º de mínima.