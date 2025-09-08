El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

8 de septiembre 2025 · 12:47hs
Rescatistas retiran los escombros del edificio del Gabinete de Ministros, dañado tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania, 8 de septiembre de 2025 (Servicio de Prensa de Ucrania vía AP)

Representantes de misiones diplomáticas revisan los daños en el edificio del Gabinete de Ministros, dañado tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania, el 8 de septiembre de 2025. (Servicio de Prensa de Ucrania vía AP)

Policías turcos montan guardia ante la sede del principal partido de la oposición en Estambul, Turquía, el domingo 7 de septiembre de 2025. (AP Foto/Berk Ozkan)

El rey Carlos III de Gran Bretaña y la reina Camila llegan para asistir a un servicio religioso dominical en la iglesia de Crathie, en Crathie, Escocia, el domingo 7 de septiembre de 2025. (Aaron Chown/Pool Photo vía AP)

Un dron Tekever AR5 Evolution Mk.2 de G-TEKG se exhibe durante la reunión ministerial de los cinco países en la Honorable Artillery Company de Londres, el lunes 8 de septiembre de 2025. Los ministros del Interior del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda debatirán algunas de las principales amenazas a la seguridad que enfrentan estas naciones. (Foto AP/Kin Cheung)

Modelos hacen fila tras presentar las últimas creaciones de Qixiangjin durante la Semana de la Moda de China Primavera/Verano 2026, en Pekín, el lunes 8 de septiembre de 2025. (Foto AP/Andy Wong)

Soldados de la Guardia Nacional de Virginia Occidental patrullan un Mall cerca del Departamento de Trabajo en Washington, donde se exhibe un póster del presidente Donald Trump, setiembre de 2025. (Foto AP/J. Scott Applewhite, Archivo)

Un gendarme camina mientras miles de profesores y empleados del sistema educativo participan en una protesta antes de los cambios previstos en la ley de educación, al inicio del nuevo año escolar, en Bucarest, Rumania, el lunes 8 de septiembre de 2025. (Foto AP/Vadim Ghirda)

Manifestantes rodean un vehículo blindado de la policía durante enfrentamientos frente al Parlamento en Katmandú, Nepal, el lunes 8 de septiembre de 2025. (Foto AP/Niranjan Shrestha)

Personal de rescate y recuperación israelí de ZAKA limpia manchas de sangre en el lugar de un tiroteo perpetrado por dos palestinos armados, en el que murieron varias personas y otras resultaron heridas, en una parada de autobús de Jerusalén, el lunes 8 de septiembre de 2025. (Foto AP/Mahmoud Illean)

Un bote de rescate pasa junto a aldeanos que empujan una balsa improvisada tras el aumento del nivel del agua en los ríos, en Jalalpur Pirwala, distrito de Multan, Pakistán, el lunes 8 de septiembre de 2025. (Foto AP/Asim Tanveer)

Los bomberos extinguen un incendio en una casa donde murieron cuatro mujeres de entre 18 y 19 años, en Hamar, Noruega, el lunes 8 de septiembre de 2025. (Gorm Kallestad/NTB Scanpix vía AP)

Foto sin fecha publicada por Banksy de su nueva obra, que retrata a un juez golpeando a un manifestante con un mazo en los Tribunales Reales de Justicia de Londres. (Banksy vía AP)

Dolientes asisten al funeral de Levi Yitzhak Pash, quien fue asesinado junto con otros cinco israelíes en un ataque a tiros perpetrado por dos palestinos armados en una parada de autobús en Jerusalén el lunes 8 de septiembre de 2025. (Foto AP/Ariel Schalit)

Un coche fúnebre parte al término del funeral del diseñador Giorgio Armani en la iglesia de San Martino, en el pequeño pueblo histórico de Rivalta, a unos 15 kilómetros al sur de Piacenza, en el norte de Italia, el lunes 8 de septiembre de 2025. (Foto AP/Luca Bruno)

La policía israelí y los equipos de rescate inspeccionan el lugar de un tiroteo perpetrado por dos palestinos armados, en el que murieron varias personas y otras resultaron heridas en una parada de autobús en Jerusalén, el lunes 8 de septiembre de 2025. (Foto AP/Mahmoud Illean)

Los miembros del grupo Jesus Bikers de Alemania presentan un BMW R18 personalizado al Papa León para que lo firme en una audiencia general en la Plaza de San Pedro. El vehículo será subastado con fines benéficos, Ciudad del Vaticano. Fotografía: Vatican Media / AFP / Getty Images

