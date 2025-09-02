Efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles el 10 de junio del 2025. (AP foto/Eric Thayer)
Un agente de policía evacua a Maria Hodus, de 90 años, de su casa en Kostiantynivka, Ucrania, el martes 2 de septiembre de 2025. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)
Un hombre pasa junto a camellos que serán sacrificados para celebrar el Mawlid, el cumpleaños del profeta Mahoma, en Mogadiscio, Somalia, el martes 2 de septiembre de 2025. (Foto AP/Farah Abdi Warsame)
Soldados cargan el ataúd del expresidente del parlamento ucraniano, Andriy Parubiy, asesinado el sábado pasado en Lviv, Ucrania, el martes 2 de septiembre de 2025. (Foto AP/Vladyslav Musiienko)
Casas parcialmente sumergidas en una zona inundada, en la aldea de Tiba Gheal, distrito de Jhang, Pakistán, el martes 2 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jahan Zeb)
Idris Elba, la directora Kathryn Bigelow, Rebecca Ferguson y Anthony Ramos posan para la sesión fotográfica de la película "A House of Dynamite" durante la 82.ª edición del Festival de Cine de Venecia, en Venecia, Italia, el martes 2 de septiembre de 2025. (Foto de Scott A. Garfitt/Invision/AP)
Agentes de policía prueban un dron frente a la Corte Suprema en Brasilia, Brasil, el martes 2 de septiembre de 2025, donde el expresidente brasileño Jair Bolsonaro enfrentará la fase de veredicto y sentencia de su juicio por presuntamente liderar un intento de golpe de Estado para mantenerse en el poder tras su derrota electoral de 2022. (Foto AP/Eraldo Peres)
Un peregrino pasa el punto de partida de la peregrinación al templo sagrado Vaishno Devi, un venerado santuario hindú donde se teme que muchos hayan muerto en el camino tras un deslizamiento de tierra ocurrido la semana pasada tras las incesantes lluvias, India, el martes 2 de septiembre de 2025. (Foto AP/Channi Anand)
Actualmente, los libreros de la plaza Sarmiento se ven obligado diariamente a armar y desarmar los puestos, alquilar depósitos, trasladar las mesas y los libros para guardarlos al cierre de la jornada.
Un oficial de policía ayuda a un hombre, durante la evacuación de Kostyantynivka, Ucrania, el martes 2 de septiembre de 2025. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)
El general John "Jay" Raymond, comandante del Comando Espacial Estadounidense (izq) y el sargento Roger Towberman (der) sostienen la bandera al lado del presidente Donald Trump durante la presentación de la bandera del Comando Espacial en la Oficina Oval en la Casa Blanca en Washington el 15 de mayo del 2020. (AP foto/Alex Brandon)
Manifestantes visten uniformes con fotos de los rostros de rehenes israelíes retenidos en la Franja de Gaza, durante una protesta para exigir su liberación, frente a la sede de la embajada de Estados Unidos en Tel Aviv, el martes 2 de septiembre de 2025. (Foto AP/Ariel Schalit)
Miembros del Sistema Nacional de Orquestas se reúnen para intentar romper el récord Guinness de mayor cantidad de instrumentos utilizados en una pieza musical, en Caracas, Venezuela, el sábado 13 de noviembre de 2021. (Foto AP/Ariana Cubillos)
Seiichi Sano, un japonés de 89 años, surfea en la playa Katase Nishihama, en Fujisawa, al sur de Tokio. Sano, quien cumplirá 90 años a finales de este año, ha sido reconocido por el Libro Guinness de los Récords como el surfista masculino de mayor edad. (Foto AP/Eugene Hoshiko)
Trabajadores de defensa civil, residentes locales y soldados del ejército limpian los escombros de una casa derrumbada tras un potente terremoto de magnitud 6.0 que azotó el este de Afganistán el domingo, causando numerosas muertes y la destrucción de aldeas, en Mazar Dara, provincia de Kunar, Afganistán, el martes 2 de septiembre de 2025. (Foto AP/Hedayat Shah)
El actor Gerard Depardieu llega con su abogado Jeremie Assous a juicio por las presuntas agresiones sexuales a dos mujeres durante una película de 2021, el lunes 24 de marzo de 2025 en París. El actor irá a un nuevo juicio por presunta violación y agresión sexual. (Foto AP/Aurelien Morissard, archivo)