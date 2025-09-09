El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

9 de septiembre 2025 · 13:03hs
Personas caminan durante la hora del almuerzo en el distrito financiero de La Défense, París, el martes 9 de septiembre de 2025, en vísperas de una protesta nacional. (Foto AP/Michel Euler)

Palestinos desplazados que huyen del norte de Gaza transportan sus pertenencias por la carretera costera hacia el sur de Gaza, el martes 9 de septiembre de 2025, después de que el ejército israelí emitiera órdenes de evacuación de la ciudad de Gaza. (Foto AP/Jehad Alshrafi)

Policías hacen guardia frente a la Corte Suprema durante la fase de veredicto y sentencia de un juicio contra los acusados de un supuesto complot golpista para mantener al expresidente brasileño Jair Bolsonaro en el cargo tras su derrota electoral de 2022, en Brasilia, Brasil, el martes 9 de septiembre de 2025. (Foto AP/Eraldo Peres)

Un manifestante lleva una silla desde el Singha Durbar, sede de los ministerios y oficinas del gobierno de Nepal, durante una protesta contra la prohibición de las redes sociales y la corrupción en Katmandú, Nepal, el martes 9 de septiembre de 2025. (Foto AP/Niranjan Shrestha)

Palestinos desplazados huyen del norte de Gaza transportando sus pertenencias por la carretera costera hacia el sur de Gaza, el martes 9 de septiembre de 2025, después de que el ejército israelí emitiera órdenes de evacuación de la ciudad de Gaza. (Foto AP/Jehad Alshrafi)

Policías y médicos trasladan a la ambulancia a Olha Trush, de 86 años, de la aldea de Yarova, que fue alcanzada por un ataque aéreo ruso que mató a decenas de civiles, en Sloviansk, región de Donetsk, el martes 9 de septiembre de 2025. (Foto AP/Alex Babenko)

Manifestantes celebran en Singha Durbar, sede de los ministerios y oficinas del gobierno de Nepal, tras incendiarlo durante una protesta contra la prohibición de las redes sociales y la corrupción en Katmandú, Nepal, el martes 9 de septiembre de 2025. (Foto AP/Niranjan Shrestha)

Una modelo presenta una creación de la colección de Maggie Ma durante la Semana de la Moda de China Primavera/Verano 2026, en Pekín, China, el martes 9 de septiembre de 2025. (Foto AP/Andy Wong)

Manifestantes queman una fotografía del primer ministro de Nepal, Khadga Prasad Oli, en el Singha Durbar, en la sede de los ministerios y oficinas del gobierno nepalí, durante una protesta contra la prohibición de las redes sociales en Katmandú, Nepal, el martes 9 de septiembre de 2025. (Foto AP/Niranjan Shrestha)

Autos parados entre las masas de agua en una calle inundada en Mönchengladbach-Rheydt, Alemania, el martes 9 de septiembre de 2025. (Christoph Reichwein/dpa vía AP)

El príncipe Harry de Gran Bretaña saluda al público durante su visita al Community Recording Studio (CRS) para anunciar una importante donación a Children in Need para apoyar su labor contra la violencia que afecta a los jóvenes, en Nottingham, Inglaterra, el martes 9 de septiembre de 2025. (Paul Grover/Pool Photo vía AP)

Los trenes del metro de Londres permanecen estacionados en Stratford en el segundo día de una huelga del metro que ha causado caos en el transporte en la capital, Londres, Reino Unido. Fotografía: Tolga Akmen/EPA

Un seguidor de la Virgen de la Caridad, conocida como Oxun en la religión yoruba, lleva una muñeca en una procesión de celebración, La Habana, Cuba. Fotografía: Yamil Lage / AFP / Getty Images

El fuego arrasa árboles en el bosque nacional de la Sierra. El incendio ha devastado más de 22.000 hectáreas de tierra desde que estalló el 24 de agosto, California, EE. UU.. Fotografía: Noah Berger/AP

Un manifestante con chaleco antibalas de policía y escudo grita consignas en el Singha Durbar, sede de los ministerios y oficinas del gobierno de Nepal, durante una protesta contra la prohibición de las redes sociales y la corrupción en Katmandú, Nepal, el martes 9 de septiembre de 2025. (Foto AP/Niranjan Shrestha)

La policía israelí y los equipos de rescate inspeccionan el lugar de un tiroteo perpetrado por dos palestinos armados, en el que murieron varias personas y otras resultaron heridas en una parada de autobús en Jerusalén, el lunes 8 de septiembre de 2025. (Foto AP/Mahmoud Illean)

Los miembros del grupo Jesus Bikers de Alemania presentan un BMW R18 personalizado al Papa León para que lo firme en una audiencia general en la Plaza de San Pedro. El vehículo será subastado con fines benéficos, Ciudad del Vaticano. Fotografía: Vatican Media / AFP / Getty Images

