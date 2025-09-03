Personal militar grita mientras participa en un desfile militar para conmemorar el 80º aniversario de la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, celebrado frente a la Puerta de Tiananmén, en Pekín, el miércoles 3 de septiembre de 2025. (Foto AP/Andy Wong)
Estudiantes llevan sus sillas en una escuela para niños criados por sus abuelos, dirigida por la ONG Reach One Touch One Ministries, que apoya a las personas mayores de la comunidad, en Magogo, Uganda, el sábado 16 de noviembre de 2024. (Foto AP/David Goldman)
Niñas que forman parte de una fiesta nupcial se toman de la mano al salir de un hotel para asistir a la ceremonia, el sábado 23 de noviembre de 2024, en Kampala, Uganda, hogar de unos 25 millones de niños, aproximadamente la mitad de la población del país. (Foto AP/David Goldman)
Daniel Joyce, archivista y bibliotecario de Newman, Oratorio de Birmingham, muestra al rey Carlos III de Gran Bretaña objetos históricos de la biblioteca durante una visita al oratorio de San Felipe Neri, tras la canonización del cardenal John Henry Newman, en Birmingham, Inglaterra, el miércoles 3 de septiembre de 2025. (Chris Jackson/Pool Photo vía AP)
Motociclistas abarrotan una concurrida calle comercial, en Kampala, Uganda, hogar de una de las poblaciones más jóvenes del mundo, donde la mitad de sus habitantes son menores de 18 años. (Foto AP/David Goldman)
La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, durante una declaración en Marienborg, Copenhague, Dinamarca, el miércoles 3 de septiembre de 2025. (Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix vía AP)
Un motociclista alemán conduce una motocicleta autografiada por el papa León XIV, que será vendida con fines benéficos, tras la audiencia general semanal del papa León XIV en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el miércoles 3 de septiembre de 2025. (Foto AP/Andrew Medichini)
Residentes de pueblos y aldeas aledañas intentan llegar a la región afectada por el terremoto para ayudar a los sobrevivientes tras el potente terremoto de magnitud 6.0 del domingo por la noche que azotó varias provincias, en el distrito de Nurgol, provincia de Kunar, este de Afganistán, el martes 2 de septiembre de 2025. (Foto AP/Nava Jamshidi)
Hombres cachemires frente a sus casas inundadas en la aldea de Theed, a las afueras de Srinagar, Cachemira bajo control indio, el miércoles 3 de septiembre de 2025. (Foto AP/Dar Yasin)
Fuerzas francesas de paz de la ONU se despliegan en el valle de Suluki, en el sur del Líbano, el miércoles 20 de agosto de 2025. (Foto AP/Hussein Malla)
El primer ministro británico, Keir Starmer, recibe al primer ministro español, Pedro Sánchez, en el número 10 de Downing Street, Londres, el miércoles 3 de septiembre de 2025. (Foto AP/Frank Augstein)
Niños sentados sobre los escombros de una casa en la aldea de Lulam, provincia de Kunar, después de un terremoto mortal de magnitud 6 el domingo, Nurgal, Afganistán. Fotografía: Sayed Hassib/Reuters
Vladimir Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un, Shehbaz Sharif y los jefes de otras delegaciones extranjeras llegan para asistir a un desfile militar en la Plaza de Tiananmen, Pekín, China. Fotografía: Alexander Kazakov/Sputnik/Kremlin pool/EPA