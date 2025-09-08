Maduro lo hizo de nuevo: adelantó la Navidad al 1º de octubre

El presidente de Venezuela dijo que en los años anteriores la decisión fue "muy buena para la economía, para la cultura, para la alegría, la felicidad"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció nuevamente el adelanto de las fiestas navideñas en el país que, dijo, darán inicio por "decreto" el próximo 1º de octubre, en medio de la tensión entre Caracas y Washington por el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe, próximas al país suramericano.

"Vamos a aplicar la fórmula de otros años, que nos ha ido muy bien, para la economía, para la cultura, para la alegría, la felicidad, y vamos a decretar: desde el 1º de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también", afirmó el gobernante en su programa semanal "Con Maduro +", transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Según el jefe del Estado, anticipar las fiestas de diciembre es una forma de "defender el derecho a la felicidad, a la alegría".

En ese sentido, añadió que "nada ni nadie en este mundo" le puede quitar al país esa posibilidad.

Asimismo, Maduro señaló que el 2025 ha sido "un año bueno" y "bonito", que mostró un "avance" en todas las áreas.

"De las dificultades ha surgido lo mejor de nosotros, la capacidad de rehacernos y de reconstruirnos y de hacernos de nuevo", expresó.

El presidente venezolano decretó el adelanto de la Navidad en varias oportunidades desde que llegó al poder en 2013. El 2 de septiembre del año pasado, Maduro también anticipó la fiesta navideña "en homenaje" y "en agradecimiento" a los venezolanos luego de las presidenciales del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE), integrado por rectores afines al chavismo, proclamó su victoria en los comicios, pese a las denuncias de fraude de la oposición mayoritaria, lo cual desató una crisis política en el país.