EEUU prepara un golpe demoledor contra las milicias aliadas de Irán

El president e Joe Biden declaró que “ha tomado una decisión” sobre cómo responder al ataque con drones que mató a tres soldados estadounidenses e hirió a decenas más en una base en Jordania el domingo pasado. Medios especializados señalan desde el martes el movimiento de aviones militares estadounidenses hacia Europa y Medio Oriente. Se cree que los bombardeos tendrían una escala importante y estarían dirigidos a los grupos armados iraquíes que lanzaron el ataque letal contra la base estadounidense. Pero medios bien informados no descartan que Washington busque castigar directamente a Irán, país mandante de las milicias de Irak.

Respuesta firme sí, guerra no

El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que la respuesta de Estados Unidos podría ser “multinivel” y “llegar por etapas y mantenerse en el tiempo”. “Responderemos, responderemos con fuerza. Responderemos en el momento y lugar que elijamos”, dijo Blinken durante una conferencia de prensa conjunta con el secretario general de la Otan Jens Stoltenberg. El vocero de Defensa John Kirby dijo el lunes que Biden no “quiere una guerra más amplia con Irán”. Kirby añadió que EEUU sabía que Teherán respalda a estos grupos armados en la región. “Sabemos que están proporcionando recursos, en algunos casos están proporcionando información que permite a estos grupos hacer esto”, dijo Kirby. “Nos lo estamos tomando muy en serio. No queremos una guerra más amplia con Irán. No queremos una guerra más amplia en la región, pero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer”, añadió.