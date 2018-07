Una tensa calma imperaba ayer por la mañana en la Franja de Gaza y las localidades vecinas israelíes, un día después de la peor confrontación entre Israel y el grupo islamista Hamas desde la guerra de 2014. Hamas anunció haber alcanzado un acuerdo de alto el fuego el sábado por la noche con Israel, tras importantes bombardeos israelíes contra posiciones del grupo extremista en Gaza. Pero el premier israelí Benjamin Netanyahu desconoció el acuerdo. Hamas lanzó unos 200 cohetes y morteros contra el sur de Israe durante el fin de semana. Ayer continuó con el lanzamiento de barriletes incendiarios y algunos morteros.

La Fuerza Aérea israelí atacó a un grupo de palestinos que estaba lanzando globos en llamas desde la Franja de Gaza, informó un portavoz militar, horas después de que Hamas anunciara un cese del fuego con Israel. Pese al alto el fuego anunciado por los grupos extremistas Hamas y Yihad Islámica tras los enfrentamientos más violentos de los últimos años durante el fin de semana, los palestinos dispararon cuatro cohetes la noche del sábado contra Israel. Una plataforma de morteros fue destruida como represalia.

Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, y la Yihad anunciaron una tregua el sábado con Israel después del bombardeo israelí más grande de los últimos años. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó hoy que ese acuerdo no existe. "He oído que Israel aprobó una tregua que permitiría la continuación del terrorismo con cometas incendiarias y globos; eso no es correcto", dijo, y prometió responder a todo ataque con medidas apropiadas.

El enviado especial de la ONU para la región, Nickolay Mladenov, llamó a ambas partes a restaurar la calma. "Ayer estuvimos al borde de una verdadera guerra y hay grandes esfuerzos por alejarse del espectro de la guerra porque nadie quiere esta confrontación", alertó. En total, unos 200 cohetes y proyectiles de mortero fueron disparados durante el fin de semana contra Israel desde la Franja de Gaza, causando cuatro heridos. Israel reaccionó el sábado ante la ofensiva de Hamas con decenas de bombardeos aéreos, que se cobraron la vida de dos adolescentes, de 15 y 16 años. Hamas permitió fotografiar los cuerpos de los niños y acusó a Israel. Pero medios de la región señalan que Hamas recluta a niños a partir de los 14 años para sus operaciones militares contra Israel. "El ejército israelí infligió a Hamas el golpe más duro desde 2014", afirmó por su parte el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, antes de reunirse con sus ministros.