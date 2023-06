El Banco Central vende divisas y el dólar blue se inquieta

En junio la autoridad monetaria suma pérdidas que superan los u$s 180 millones. El Merval se desinfla levemente y la Fed verifica su política de tasas

Jerome Powell. La FED analizará si continúa o no la suba de tasas

El Banco Central cerró el primer día de la semana con un saldo negativo de u$s 44 millones, de esta manera en el rojo de junio se sitúa en torno a los u$s 186 millones. A pesar de las liquidaciones del dólar agro, la sangría de divisas no se detiene. Ayer el programa de fomento para las exportaciones regionales aportó liquidaciones por más de u$s9 millones.