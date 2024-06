Rugby: cambian los escoltas pero Crai sigue firme en la cima

En el Regional Universitario no pudo con el Gitano y cayó en la Quinta 15-12 . En la Bombonera, GER y Santa Fe Rugby se sacaron chispas y empataron 22-22 .

Jockey Club no pudo con el último campeón y cayó en su visita a Estudiantes.

En esa paridad, la polémica no estuvo ajena porque el segundo try del conjunto santafesino, para muchos de los presentes, estuvo viciado de nulidad ya que la jugada parte de un pass forwards que el árbitro paraguayo Sergio Alvarenga no advirtió, por lo que convalidó la conquista ante la protesta del público local.