Rugby: Atlético ofreció su corazón y cortó la mala racha

Hubo algún ángel plazón que en la última jugada del partido sopló la pelota en el penal de Mateo Camerlinckxs para que la ovalada se fuera por centímetros fuera de los tres palos y de esa manera Atlético del Rosario no vuelva a caer en desgracia. Ese desafortunado envío de la visita selló el empate 27-27 ante Regatas Bella Vista, en el marco de la 9ª fecha del Top 12 de la Urba. Plaza pudo haberlo perdido, pero también lo pudo haber ganado, por eso el empate repartió los dividendos en partes iguales.

Si bien los empates no se festejan, para Atlético este resultado puede ser el comienzo de su recuperación. Necesitaba un buen resultado y si bien no logró quedarse con la victoria, por lo menos no siguió acumulando derrotas por lo que puede encarar la semana de entrenamiento con un justificado optimismo.