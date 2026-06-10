Día de la Bandera: invitaron a Milei, pero hay pocas chances de su presencia

Fuentes libertarias y funcionarios municipales coinciden en que la llegada del presidente de la Nación para el 20 de Junio es remota. Sólo estuvo en 2024

Monumento a nuevo. El próximo 17 de junio, el gobernador Pullaro inaugurará las obras de rehabilitación. Para el Día de la Bandera hay chances remotas en que el presidente Javier Milei presida los actos oficiales.

En un sondeo por las tropas libertarias en la provincia, el resultado fue concluyente: “Hasta el momento no tenemos nada. No creo que sea posible. A esta altura, si no hubo alguna comunicación previa de Protocolo de Presidencia de la Nación, es difícil que pueda concretarse. No creemos que venga a Rosario”, deslizó un referente de La Libertad Avanza (LLA).

También aventuró que en la decisión de Milei podrían tallar la repercusión de la inminente presentación de la demorada declaración jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni (denunciado por su patrimonio) y el hecho de que el gobierno provincial aprovecharía la emblemática fecha para capitalizar su decisión de finalizar las obras del Monumento a la Bandera. "Dos situaciones adversas en la que el Ejecutivo no quiere sumar una repercusión negativa", marcó otro consultado.

En el Palacio de los Leones coinciden con el pronóstico de los libertarios: “Vemos muy lejana la posibilidad de que Milei venga a Rosario. No tenemos nada todavía, más allá de que sondeamos con Casa Militar (encargada de la custodia presidencial). No hay confirmación oficial por el momento”.

En otros despachos de Buenos Aires 711, también se inclinaron por el faltazo de Milei en el Día de la Bandera. "No nos reportaron nada, y tampoco tenemos contacto protocolar. Ninguna situación que nos indique una solicitud de quienes se encargan en forma adelantada de armar el operativo de seguridad. Por el momento, el esquema repetiría el mismo del año pasado: izamiento de la bandera en el mástil mayor, con el protocolo de autoridades y los discursos. Luego, la promesa de fidelidad a la celeste y blanca para dar lugar a la fiesta popular que se prolongará por la tarde con el tradicional concurso de asado a la estaca en el parque a la Bandera".

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Monumento: todo listo para el 17

Mientras tanto, el gobierno santafesino ya tiene confeccionada la "previa" al 20 de Junio en la que se inaugurarán, el 17 de junio, las obras de restauración integral del Monumento.

Es que, tras años de demoras, y meses de tironeo por los fondos nacionales para darle fin al proyecto, Nación le cedió a la provincia esta tarea y se asumió la finalización con más de 4.000 millones para así concluir una intervención que había quedado paralizada.

pullaro monumentoaa Pullaro en el Día de la Bandera.

En concreto, el acto de inauguración de las obras estará encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro. Y, justamente, este corte de cintas marcará el inicio de las jornadas de promesa de lealtad a la bandera que protagonizarán más de 33 mil estudiantes de cuarto grado de toda la provincia y provenientes de otros 12 distritos del país.

Así, quedará habilitada de manera permanente la fuente de la proa y, por la tarde, se realizará el encendido de la nueva iluminación ornamental del complejo.

Los tramos más destacados de la obra

Entre las intervenciones más relevantes, se destacan los trabajos realizados en la Sala de las Banderas, donde se desmontaron y reacondicionaron vitrinas, se reemplazaron vidrios y marcos, se reparó el cielo raso y se ejecutaron tareas de pintura. También se restauraron la llama votiva y los numerosos elementos de bronce que forman parte del patrimonio del Monumento.

A su vez, se completó la restauración del mirador, incluyendo la recuperación de estructuras metálicas y la terminación del ascensor, cuya ejecución había quedado inconclusa tras la paralización de los trabajos.

Otro de los frentes de obra se desarrolló en la fuente de las proa, donde se realizaron tareas de impermeabilización, renovación de cañerías, instalación de un nuevo sistema de bombeo y colocación de luminarias. La intervención incorporó además una rampa de acceso para personas con discapacidad, mejorando las condiciones de accesibilidad del espacio.

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Los trabajos también incluyeron la renovación de instalaciones eléctricas, sanitarias y termomecánicas, completando una puesta en valor integral del conjunto monumental.

Antes de la interrupción de la obra, la empresa Dyscon SA había avanzado sobre distintos sectores del complejo, con tareas en fachadas y solados del propileo, además de trabajos de restauración en luminarias, ánforas, esculturas de bronce, mástil, piezas de piedra, la sala de exposiciones, el patio cívico y el atrio.