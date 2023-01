Les imputan asesinar de un tiro a una mujer en su casa

Si bien los presuntos responsables fueron identificados —hay al menos otros dos participantes no identificados hasta anoche— se sabe que no actuaron solos, se sigue buscando a los demás— y quedaron detenidos por dos años —el plazo de ley— por orden de la jueza de primera instancia Silvia Castelli, lo que no termina de quedar claro por estos días es el motivo por el cual la mujer sufrió ese ataque mortal el 17 de diciembre último.