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Inscripciones abiertas para las actividades gratuitas para adultos mayores de Villa Gobernador Gálvez

Desde el municipio invitan a las personas mayores de 55 años a incorporarse a la variada oferta de talleres de música, arte, teatro y deportes adaptados

12 de abril 2026 · 08:00hs
El Centro Interdisciplinario de Adultos Mayores con sus múltiples propuestas y actividades

El Centro Interdisciplinario de Adultos Mayores con sus múltiples propuestas y actividades, funcionará en el Club Sportivo Municipal de martes a viernes de 14 a 17 y en el Club Recreativo los días martes, miércoles y jueves de 14 a 16 .

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, a través de su Centro Interdisciplinario de Adultos Mayores, invita a participar de los talleres y capacitaciones que se dictan en diferentes puntos de la ciudad de forma libre y gratuita. Entre las propuestas, las personas mayores de 55 años se pueden inscribir en las Colonias que funcionan en el club Sportivo y en el Centro Cultural y Recreativo de martes a jueves, además de diferentes talleres cómo actividad física, yoga, memoria, newcom, yoga, teatro, danzaterapia, entre otras.

Al respecto, Victoria Culasso, secretaria de Gobierno, resaltó: “Desde el inicio de la gestión de Alberto Ricci trabajamos fuertemente en el desarrollo de una política pública concreta que acerque diferentes propuestas, actividades y herramientas a las personas mayores de nuestra ciudad. Comenzamos con la Colonia de verano y con el correr del tiempo esta iniciativa y el grupo fueron creciendo, al punto de que hoy la Colonia funciona todo el año, y entre todas las actividades tenemos más de 200 participantes”.

Actividades para adultos mayores

“Estas propuestas que estamos llevando adelante – continuó la funcionaria - marcan un antecedente en la ciudad y un ejemplo de construcción colectiva para el resto de las localidades” a lo que agregó: “invitamos a las personas mayores que se acerquen a participar, nunca es tarde para aprender, divertirse, hacerse amigos y compartir con pares, y lo sabemos porque los vemos todos los días, por eso también invitamos a los familiares que motiven la participación en estos espacios y que acompañen.”

El Centro Interdisciplinario de Adultos Mayores con sus múltiples propuestas y actividades, funcionará en el Club Sportivo Municipal de martes a viernes de 14 a 17 y en el Club Recreativo los días martes, miércoles y jueves de 14 a 16 . En ambos espacios habrá distintas actividades.

La inscripción puede realizarse en forma telefónica al 3417327149 de 7 a 13 o presencial en el lugar, en el día y horario establecido.

En Club LT3 se dará taller de memoria y actividad física. En Club Sarmiento, taller de memoria, yoga, actividad física, newcom.

En Biblioteca Manuel Belgrano: taller de la memoria y teatro. En el Centro de Jubilados San Francisco de Asís: yoga, actividad física, taller de la memoria. En el centro municipal San Enrique: yoga, actividad física, taller de la memoria.

En el Alero La Esperanza: yoga, actividad física, taller de la memoria.

>>Leer más: Recorrida de funcionarios locales y de la provincia por unidades productivas de Villa Gobernador Gálvez

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