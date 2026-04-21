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Muy cerca del Mundial, en las canchas de México reapareció un grito homofóbico

"Aún persisten episodios aislados”, reconoció el presidente de la Federación Mexicana, aunque en las últimas semanas resurgió con fuerza

21 de abril 2026 · 19:57hs
Muy cerca del Mundial, en las canchas de México reapareció un grito homofóbico

Después de unos meses en los que solo se escuchó de forma esporádica en torneos locales en todo México, un grito homofóbico coordinado que baja desde las tribunas resurgió con fuerza en las últimas semanas, en lo que podría ser un preludio de lo que ocurrirá en el Mundial 2026.

En muchas canchas de México se escuchó un controvertido cántico en las tribunas: los hinchas mantienen un grito cuando el arquero rival está a punto de sacar desde la meta, y en el momento exacto en que patea todos vociferan al mismo tiempo el insulto "puto". Este agravio a las personas homosexuales se volvió viral en el Mundial de 2014 en Brasil, se escuchó de nuevo en Rusia 2018 y cuatro años después en Qatar, pero también se extendió a otros torneos, lo que provocó la condena generalizada y sanciones. Incluso la Fifa podría imponer castigos durante el Mundial, en el que México será anfitrión.

La Fifa se asoció con la red Fare Network para tener observadores en todos los partidos del Mundial para detectar discriminación en cánticos y pancartas en todos los países y culturas.

Los organismos rectores del fútbol lucharon durante décadas para eliminar los abusos racistas pese a fuertes multas, cierres de estadios, quita de puntos, partidos suspendidos y sanciones para hinchas y jugadores que infringen las reglas. Países europeos y latinoamericanos fueron multados repetidamente y actualmente México está en medio de una apelación pendiente ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo contra una decisión la Fifa por un partido de 2024 contra Estados Unidos.

Al principio, funcionarios de la federación mexicana de fútbol argumentaron que el grito no iba dirigido a las personas gay y que la palabra tenía connotaciones distintas en la cultura mexicana. En Rusia, el cántico se escuchó durante un partido contra Alemania y México fue sancionado por la Fifa: por primera vez en su historia, El Tri disputó partidos de eliminatoria mundialista a puerta cerrada en el estadio Azteca.

Pese a los castigos, hinchas de México gritaron el insulto otra vez en Qatar 2022 durante partidos contra Polonia y Arabia Saudí.

“Se han hecho esfuerzos sostenidos durante años para erradicar este tipo de expresiones, con campañas de concientización y medidas en los estadios, y si bien han habido avances, somos conscientes de que aún persisten episodios aislados”, dijo el presidente de la Federación Mexicana, Ivar Sisniega.

Andoni Bello, activista LGBTQ+ que jugó por México en torneos amateurs organizados por la Asociación Internacional de Fútbol Gay y Lésbico, afirmó que el cántico es una forma de agresión verbal que puede escalar a agresión física. “Esa permisibilidad de que no pasa nada y de que es cultural provoca que también sigan siendo culturales los crímenes de odio. No exagero, esos crímenes ocurren porque las personas creen que están en lo correcto”, sostuvo.

Luego de que el grito homofóbico pasar a escucharse ocasionalmente en algunos partidos de la Liga MX, se registró en un amistoso de octubre de 2023 contra Estados Unidos y volvió con fuerza en el Estadio Azteca el mes pasado, durante un amistoso contra Portugal, y nuevamente a inicios de este mes en un partido de la Copa de Campeones de la Concacaf entre el América y el Nashville SC. Los árbitros de ambos encuentros suspendieron dos veces cada partido.

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