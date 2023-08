La Corte pide agilizar las designaciones de jueces, fiscales y defensores

Erbetta recordó que los concursos que derivaron en estos pliegos se llevaron a cabo entre 2022 y principios de este año. "Son un número significativo de cargos vacantes a cubrir que no son nuevos. La situación no se remite exclusivamente a completar grillas sino que en los casos de fiscales y defensores resultan imprescindibles para el servicio de justicia. En las audiencias públicas; si no están estos funcionarios, se paraliza el proceso. Y no es que la Corte reclama hoy ante esta coyuntura, lo hemos hecho repetidamente al Ejecutivo provincial y ahora no nos queda más remedio que también hacerlo a la Legislatura. Lo mismo hemos planteado al gobernador para que remita los pliegos de jueces y camaristas de vacantes antiguas", aseguró.