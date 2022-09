Joaquín Sabina: "He pasado de la adolescencia a la vejez sin pasar por la madurez"

“Yo no voy de gira si no tengo canciones nuevas” , contó Sabina a la prensa en la presentación de la película, tras un período de alejamiento de los escenarios por una caída que sufrió en un concierto en Madrid en 2020.

Luego del éxito de “Lo niego todo” (2017), su primer disco con Leiva como productor, el músico, de 73 años, decidió volver a asociarse con su compatriota multiinstrumentista para el nuevo álbum a estrenarse en la próxima Navidad. En cuanto a la gira, contó que se iniciará a finales de febrero en América latina, que incluirá Argentina y que luego visitará España, y otra vez América: “Estamos firmando conciertos”, señaló.

SINTIÉNDOLO MUCHO - CLIP OFICIAL (HD)

“Sintiéndolo mucho” es el ambivalente título con el que León de Aranoa ha bautizado su documental sobre el cantante y músico. Una propuesta que el propio Sabina que -aunque se considera un “pudoroso”- de alguna manera ha dejado en manos amigas su autorretrato más ambicioso.

“Somos amigos de larga data. Tengo confianza en él y, además, es el mejor. No es un documental a mayor gloria, sino un trozo de vida de un cantante. Y eso lo agradece la gente que lo ha visto. He triunfado en el microsurco, ahora quiero triunfar en el celuloide”, bromeó con su risa contagiosa con la que acaba casi todas las frases.

Efectivamente, la amistad con León de Aranoa viene de lejos, aunque el cineasta no era una de esas cientos de personas que, según se dice, tenían llaves de la casa de Sabina en los años 90. Trece años ha estado siguiendo el director a su amigo, aunque en el documental se muestran sobre todo un puñado de días: un viaje a Rota para componer; un concierto en Aguascalientes en 2010 (México); otro viaje a Ubeda, tierra natal con relación de amor-odio para el músico; un concierto en Las Ventas, su lugar preferido, y también el día de su caída en el Winzik Center.

Pero no todo es el documental ya que Sabina prepara nuevo disco y una gira. “Venia de tres años sin subirme al escenario”, contó el artista que sólo reapareció durante los últimos premios Goya. “De hecho, la primera canción que hemos escrito Leiva y yo sale al final de la película. Fernando nos ofreció una maravillosa manera de salir de tanta tristeza”, aseguró.

“Sintiéndolo mucho” no es un documental tradicional. A León de Aranoa le interesa sobre todo el proceso de composición de Sabina. En el viaje a Rota, junto a Benjamín Prado, muestra en parte su técnica, reconociendo su influencia de José Alfredo o el consumo de alcohol y drogas: “La poesía no tolera la cursilería, pero a las canciones sí les viene bien un poco”.

A veces aparece el Sabina nostálgico: “El sexo, las drogas y el rock’n roll duraron hasta los 50 años, no está mal”, afirma el artista en el film. O como dijo luego durante la rueda de prensa: “He pasado de la adolescencia a la vejez sin pasar por la madurez”.

78643840.jpeg Joaquín Sabina y Fernando León de Aranoa.

El documental permite asistir a los nervios extremos con los que vive las horas previas al concierto. Malhumurado y vomitando hasta que la energía del escenario lo lanza a la euforia. “El artista de cualquier arte debe tomarse muy en serio lo que hace, pero no a sí mismo”, confesó Sabina. “El final de cualquier aventura artística es la solemnidad, y de eso hemos huido como de la peste”.

Al festival Sabina y León de Aranoa llegaron en el mismo tráiler en el que han viajado en estos años rodando el film, un trabajo para el que tuvo palabras de elogio matizadas con su humor filoso. “Soy más pudoroso que lo que dice mi caricatura. Mi mujer, que no es dada a echar piropos, me dijo que Fernando me había sacado el alma con este trabajo. Y eso ya me parecía una tremenda grosería, a mí que no me gusta ni enseñar el culo”, bromeó entre risas.

El director Fernando León de Aranoa es una figura frecuente en los premios más importantes de España, incluidos los Goya. En 2002 dirigió “Los lunes al sol”, película protagonizada por Javier Bardem, que se convirtió en la gran triunfadora de ese año en los Premios Goya al conseguir cinco galardones, incluyendo mejor película y mejor dirección. El film también triunfó en el Festival de Cine de San Sebastián al lograr la Concha de Oro a la mejor película. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España seleccionó el film para representar a España en los Oscar en la categoría de mejor película en lengua no inglesa.

En 2021 dirigió “El buen patrón”, que una vez más, se convirtió en la gran triunfadora de ese año en los Premios Goya, al conseguir seis estatuillas, incluyendo mejor dirección, mejor guión original y mejor película, siendo este su segundo galardón en esta categoría. “Princesas”, de 2005, recibió tres premios Goya de la Academia española de Cine, a sus dos actrices protagonistas y a la mejor canción original, compuesta por Manu Chao. Como documentalista ha rodado “Primarias”, “Caminantes”, “Invisibles” y “Política, manual de instrucciones”.

“Me gusta mucho hacer un documental cada dos o tres películas de ficción, entrar en un mundo que no es el tuyo es como entrar en un camarín. Cuando haces ficción, estás acostumbrado a que todo esté muy bloqueado, y en un documental es muy distinto. Yo entendí que me tenía que liberar de esa parte y adaptarme a la manera de fluir de esto. La maravilla de esto es integrarme en esa dinámica, en ese dulce caos, y luego darle forma”, explicó el realizador, que, esta vez, decidió mostrar su admiración por su amigo Joaquín Sabina.