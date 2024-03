El comercio también siente los efectos de la Rosario paralizada por el miedo

"Muchos comerciantes están corriendo atrás de poder cubrir los gastos que vienen subiendo abruptamente: alquileres, servicios, paritarias. Y entienden la situación, pero necesitan vender. Es una época complicada en todo sentido para el comercio, tanto en seguridad como en lo económico", contó uno de los que impulsaba la apertura.

Abrir con cuidado

Al igual que sucedió con la gastronomía el fin de semana, el panorama de los días de parálisis mostró que la actividad comercial cayó aún más de lo que ya se venía dando. "El centro lo siente cuando no hay transporte. Es un aditivo más a la baja de ventas, y se siente el efecto miedo. Hay determinadas zonas y horarios en los que las calles quedan totalmente inactivas", reconoció Ricardo Diab, titular de la Asociación Empresaria de Rosario.

Sin embargo, no juzgó a los que decidieron protestar no abriendo las persianas. "El que quiso cerrar no está mal. Cada uno se juega por donde cree más conveniente ante estas circunstancias en las que hay terror, y uno no puede reprocharle a nadie las actitudes que adquiere para preservarse. Pero en la mayoría de los casos, la opción es seguir abierto con los cuidados del caso", aclaró.

La línea oficial es, entonces, tener la mayor normalidad dentro de la posible: "Se busca generar el terror. La pregunta es ¿Hasta cuándo podríamos cerrar? Porque la mayoría necesita la actividad diaria para sobrevivir, dentro de circunstancias económicas adversas. Por eso esperamos que con la llegada de las fuerzas nacionales se empiece a normalizar todo un poco", señaló.

En medio de una corrida en las redes con fake news mezcladas con información real sobre amenazas a distintos lugares, con la clara intención de sembrar el caos, Diab aseguró que su rol institucional es "mantener la calma y la unidad para que no sea una anarquía". En ese sentido, dijo estar cerca de la información oficial y conectado con las autoridades todo el tiempo: "Transmitimos lo que sabemos y somos parte de la mesa de diálogo y las actividades institucionales".

Por último, el presidente de AER se refirió al hecho de que cuando retornen los colectivos el boleto se irá a 700 pesos, y su posible impacto en la actividad, sobre todo en el área central. "Todo influye, el aumento del boleto, las tarifas, los alquileres, el costo de los productos, todo disminuye el poder adquisitivo y son los motivos de esta crisis. Habrá que apelar a la inventiva, con descuentos o distintas opciones para no perder ese público que tiene intención de ir a comprar al centro. Y si no, lo harán en su barrio", culminó.