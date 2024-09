Circunvalación abandonada: buscan cómo resolver la falta de mantenimiento

Ante el brutal estado de abandono que muestra la avenida de Circunvalación de Rosario, buscan cómo resolver la falta de mantenimiento por parte de la administración federal . “El gobierno nacional no va ni a cortar el césped”, dijo este martes el intendente Pablo Javkin, en forma de crítica al pedido de ajuste a las provincias y municipios que hizo Javier Milei.

La situación complica en varios sentidos a los rosarinos que transitan o viven cerca del corredor de 30 kilómetros plagado de espacios verdes que lo bordean o atraviesan. Se trata de una conexión vial muy usada por poblaciones del área metropolitana que salen y llegan a Rosario a diario.

Corredores Viales, la empresa estatal que creó la gestión anterior y que tiene a su cargo el mantenimiento de la traza, brilla por su ausencia.

La ausencia de Nación

La autovía es de jurisdicción nacional, pero ante la ausencia del Estado nacional, desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) informaron que hay un reclamo vigente a Nación para que las rutas nacionales pasen a provincia, y a partir de ahí el gobierno de Maximiliano Pullaro pueda hacerse cargo del mantenimiento.

"El ministro (de Obras Públicas) Lisandro Enrico va constantemente a Buenos Aires a reclamar en búsqueda de que por lo menos nos cedan los tramos para mantener lo básico, tapar pozos, sellar fisuras, cortar el pasto y pintar", respondieron.

En lo que respecta a Circunvalación de Rosario, la encargada es la Zona 6 de Conservación de la DPV, pero solo interviene en tramos provinciales. Al tratarse de una arteria nacional, Santa Fe no tiene jurisdicción, y hoy por hoy no hay nada pensado para intervenir con corte de pasto. De hecho, provincia no tiene registro de un pedido formal de la Municipalidad de Rosario para esa tarea en la Circunvalación.

"Como Javkin, hay un montón de intendentes y presidentes comunales que reclaman. Además de Circunvalación, tenés todas las rutas nacionales que en algún tramo pasan por algún pueblo o ciudad. Están deterioradas y no hay mantenimiento", deslizaron.

La situación es una figurita repetida de los últimos años. La Capital dio cuenta infinidad de veces de la falta de mantenimiento de la traza y sus zonas aledañas. Falta de iluminación, malezas, radares vandalizados, y una obra de iluminación eterna que se anuncia hace dos años y nunca llegó son parte de esa imagen de la devastación.

