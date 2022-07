"Argentina, 1985", de Santiago Mitre, competirá por el León de Oro en Venecia

"Somos descartables, puntos en la mira de una pistola y eso no le importa a nadie"

Coproducción de La Unión de los Ríos, Kenya Films, Infinity Hill y Amazon Studios, “Argentina, 1985” tiene un guión del propio Mitre junto a Mariano Llinás (“La flor”) y tendrá su estreno en salas el 29 de septiembre para luego pasar a la plataforma de Amazon Prime Video.

Argentina, 1985 - Official Teaser Trailer

Además de la película de Mitre, la Argentina estará representada por “Trenque Lauquen”, de Laura Citarella, incluida en la sección “Orizzonti” (Horizontes), y el cortometraje “Camarera de piso”, de Lucrecia Martel.

“Argentina, 1985” competirá con otros 21 títulos. Entre ellos tendrá como rivales en la competencia por el premio mayor, el León de Oro, a los últimos trabajos de Noah Baumbach (“White Noise”, película de apertura de la Mostra), Andrew Dominik (“Blonde”, sobre Marilyn Monroe); Darren Aronofsky (“The Whale”), Luca Guadagnino (“Bones and All”); y Jafar Panahi (“Khers Nist”) y Alejandro González Iñárritu (“Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades”), entre otros.

El Festival de Cine de Venecia, programado del 31 de agosto al 10 de septiembre, es sólo el primero de muchos festivales de cine del otoño boreal que ayudarán a reducir el campo de juego para la próxima temporada de premios. El Festival Internacional de Cine de Toronto comienza poco después, el 8 de septiembre, seguido del Festival de Cine de Telluride el 15 de septiembre y el Festival de Cine de Nueva York el 30 de septiembre.

77895612.jpg Peter Lanzani rodeados de fans durante el tramo del rodaje en Rosario de "Argentina, 1985".

Baumbach también estrenó “Historia de un matrimonio” en el festival en 2019, película que actualmente está disponible en Netflix. Obtuvo seis nominaciones al Oscar, incluyendo a mejor película, y le mereció un Premio de la Academia a Laura Dern por su papel de reparto.

“Bardo”, que se estrenará en cines y en Netflix y cuenta con el trabajo de Griselda Siciliani en un rol principal, es la primera película de Iñárritu filmada en México desde la sensación de “Amores perros” en el año 2000. La película, además, fue filmada en 65 mm, una rareza y un lujo que pocos cineastas hoy pueden permitirse por el alto costo de producción y la complejidad de su proyección.

Como en años anteriores, Netflix tendrá un papel protagónico con cuatro grandes títulos en la competencia principal: los ya mencionados “Blonde” -se estrena en la plataforma el 23 de septiembre-, protagonizado por Ana De Armas como Monroe y basada en el libro de Joyce Carol Oates sobre la vida interior del ícono de Hollywood; la adaptación de Noah Baumbach de “White Noise” (“Ruido de fondo”), basada en la novela de Don DeLillo, con Adam Driver y Greta Gerwig; la nueva película de González Iñárritu, y “Athena” de Romain Gavras, sobre tres hermanos sumidos en el caos tras la muerte de su hermano menor.

Blonde_00_44_24_13_c_R2b-scaled.jpg Ana de Armas como Marilyn Monroe en “Blonde”.

El Lido se ha convertido en un lugar privilegiado para lanzamientos de Netflix de aspirantes a premios. El año pasado, el servicio de streaming estrenó “The Power of the Dog” (“El poder del perro”) de Jane Campion, que terminó recibiendo el Oscar a la mejor dirección.

El aclamado cineasta iraní Jafar Panahi estrenará su nueva película “No Bears” en competencia. Panahi recibió la semana pasada una sentencia de seis años en prisión mientras el gobierno busca silenciar las críticas en medio de la creciente agitación económica y la presión política. Cuatro películas iraníes se proyectan este año en las distintas secciones, incluida “Beyond the Wall”, de Vahid Jalilvand.

Barbera dijo que Panahi y los otros cineastas iraníes encarcelados eran “sólo culpables de haber ejercido su derecho a la libertad de expresión”.

El jurado principal de la competencia de este año está encabezado por Julianne Moore e incluye a la directora francesa Audrey Diwan, cuya película “Happening” (“El acontecimiento”) ganó el León de Oro el año pasado; el autor de “Never Let Me Go” (“Nunca me abandones”) Kazuo Ishiguro y la actriz iraní de “A Separation” (“Una separación”) Leila Hatami.