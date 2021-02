A la espera de que el rumbo cambie

Para ese rosarino agobiado por las circunstancias, que tiene poco o muy poco o casi nada en los bolsillos, apenas existe lo inmediato: la más áspera y cruel de las coyunturas. Se trata simplemente de una cotidianidad marcada a fuego por la precariedad, esa que reflejaba la noticia de apertura de La Capital de ayer, referida al preocupante aumento del sobrepeso y la malnutrición entre los chicos que acuden a los comedores. A ese rosarino también lo aflige el auge del delito, que no solo se combate con las fuerzas de seguridad sino también y predominantemente con mayor equidad social, poniendo en práctica ese verbo que nunca aprendieron a conjugar los portavoces del neoliberalismo: incluir. Hay que incluir, incluir, incluir: esa y no otra es la gran tarea de la política.

El rosarino y la rosarina que dan pelea para seguir adelante esperan, todavía, que el rumbo cambie. Aguardan, sin duda, ser escuchados. Han votado como han podido, con las herramientas de que disponían, confiando en que ese papelito depositado en una urna de cartón pudiera mejorar su vida diaria, resolver aunque sea una parte de tantas necesidades. Pero del otro lado parece que muchas veces no se registra el mensaje. Resulta imposible subestimar la gran cantidad de palos en la rueda que se les pondrán a aquellos que intenten defender los intereses de las mayorías. Pero no puede haber excusas a la hora de la toma de decisiones: no es con tibieza que se concretan las grandes transformaciones sociales.

Rosario no es Los Monos, ni la capital narco, ni el reino de la violencia: Rosario es una ciudad excepcional dentro del multiforme paisaje argentino. La que no tiene fundador, la que se sostiene sobre su propio e intransferible esfuerzo, la de los artistas sin fin, esa es Rosario: la que sabe aguantar, la que no se rinde nunca. La que tiene la misma fuerza que su incomparable río.

A esa ciudad, la de la gente simple y los creadores generosos, la del trabajo y el talento es aquella que la política debe apoyar con el coraje que corresponde. No estamos en épocas aptas para el regateo: hay que salir del pozo y hacerlo ya. Los hombros de quienes menos tienen ya no soportan más peso.