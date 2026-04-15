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Cómo hacer rendir el dinero hoy: de la intuición a una estrategia de inversión profesional

En un contexto donde el dinero pierde valor si no se mueve, cada vez más personas buscan nuevas alternativas.

15 de abril 2026 · 06:10hs
Cómo hacer rendir el dinero hoy: de la intuición a una estrategia de inversión profesional

Invertir dejó de ser una práctica exclusiva de especialistas. Hoy es una necesidad concreta para cualquier persona que quiera sostener o mejorar su poder adquisitivo. Sin embargo, el principal desafío no es acceder a productos, sino entender cómo armar una estrategia de inversión coherente. La sobreinformación y las decisiones impulsivas suelen jugar en contra de los objetivos financieros.

Desde ICBC plantean un enfoque claro: invertir mejor no es hacer más operaciones, sino tomar mejores decisiones. "Ahorrar protege lo que ya tenés, invertir multiplica tu futuro", explican los expertos en inversiones de ICBC. La diferencia radica en que, mientras el ahorro conserva, el paso del tiempo y la inflación erosionan su valor real si el capital permanece inmovilizado.

¿Tus objetivos de inversión tienen un plan? | ICBC Inversiones

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El primer paso: dejar de improvisar

Uno de los errores más frecuentes es invertir sin un objetivo definido. No es lo mismo invertir para un gasto cercano que hacerlo a largo plazo, como tampoco es igual la tolerancia al riesgo en cada caso. Una estrategia eficiente se construye sobre tres variables: horizonte de inversión, nivel de riesgo y necesidad de liquidez.

Para resolver la complejidad de la selección de activos, ICBC desarrolló soluciones que ya integran esta lógica. Los fondos Alpha Planeamiento permiten invertir en un único instrumento ya diversificado según el perfil del inversor. Invertís en un único fondo que ya está diversificado según tu perfil, con una estrategia de inversión armada para vos.

Por otro lado, los mix de inversiones combinan distintos activos (bonos, acciones y fondos) en proporciones definidas por especialistas. El objetivo es equilibrar riesgo y rendimiento sin depender de decisiones individuales apresuradas. "La parte más difícil la resolvemos nosotros: elegimos los activos y cómo combinarlos", señalan los expertos de fondos Alpha ICBC.

¿Cómo combinar distintas inversiones en una sola estrategia?

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Pesos y dólares: el corto plazo también importa

En un contexto donde el dinero pierde valor si no se mueve, cada vez más personas buscan nuevas alternativas. Para estos casos, existen opciones de liquidez inmediata o en 24 horas, como Alpha Pesos y Alpha Ahorro, donde se puede invertir en pesos y mantenerlos disponibles con un perfil de bajo riesgo.

Para quienes buscan resguardarse de la suba de precios, el fondo Alpha Renta Capital Pesos se posiciona como una opción clave, ya que invierte principalmente en bonos CER que ajustan su valor según la inflación.

En cuanto a la moneda extranjera, la premisa es derribar el mito del "colchón". Aunque el dólar es una referencia de ahorro, también está expuesto a la inflación internacional. "Tener tus dólares guardados sin invertir tiene un costo real", advierten los especialistas en inversiones de ICBC. Para poner esos dólares a trabajar, ICBC ofrece desde el fondo Alpha Dólar (con disponibilidad inmediata) hasta opciones de inversión en empresas a través de obligaciones negociables o de exposición regional, como Alpha Latam.

¿Cómo invertir en distintos escenarios del mercado?

El rol central del asesor y la tecnología

Uno de los diferenciales que plantea el banco es el acompañamiento humano. El asesor cumple un rol central al definir el perfil del cliente, ordenar la cartera y evitar que las emociones (como el miedo o la euforia) dicten las operaciones. "La ganancia más inteligente no es la más alta, es la que podés sostener sin sobresaltos", sostienen desde el equipo de inversiones.

Hoy, todas estas alternativas pueden operarse desde ICBC Mobile Banking (fondos, bonos, acciones, dólar MEP y CEDEARs). Sin embargo, el foco no está solo en la facilidad operativa de la aplicación, sino en integrar esa tecnología con el respaldo profesional.

A pesar de la mayor accesibilidad, los errores clásicos persisten: no diversificar, buscar ganancias rápidas o vender por miedo en momentos de baja. Además, ante el crecimiento de estafas que prometen rendimientos irreales, la recomendación es tajante: no existen soluciones mágicas. Si parece demasiado fácil, probablemente no sea real.

La tendencia marca que cada vez más personas pasan de la cultura del ahorro pasivo a la inversión activa. En este escenario, la diferencia no está solo en el acceso a los mercados, sino en la solidez de la estrategia que se construye a través del tiempo.

Embed - ¿Cómo invertir en distintos escenarios del mercado? | ICBC Inversiones
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